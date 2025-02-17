影／新光三越氣爆疑「完全燃燒」消防局長：有燃燒過程

台中新光三越13日氣爆釀4死37傷，檢警連續已傳訊工班等16人，其中2人檢方二度傳訊釐清，消防局火調科連日採證。警消判斷，氣爆無燃燒跡證與「完全燃燒」、「空間炸開」有關，消防局長孫福佑今表示，傾向此方向的判斷，案發時有「燃燒的過程」，才會有工人被灼傷。

台中市消防局長孫福佑說，目前看到現象可知，其實氣爆時是短時間有燃燒，造成民眾被灼傷，可見當時是有火，只是只是在爆炸的初期，可能瓦斯的量過於密閉，所以爆炸的時候在一瞬間就已經「完全燃燒」，所以才會讓外界看到爆開的時候是沒有火光的，不過仍判斷是有「燃燒的過程」。

孫福佑也說，如果以現場目前看起來，應該是比較傾向於現場沒有其他物質可以燃燒的情況，所以才沒有引起像一般火場600度至700度的高溫，不過這一切的資料，都會收集起來呈給偵辦的檢察官來做判斷，對外來做正確的說明。

孫福佑說，目前我們也怕氣爆案是完全燃燒的一種現象狀況，可能要經過學理上的判讀，要請專家再來做一個解讀，目前仍在偵查中。

他說，爆炸過程中會有高壓氣體的發洩，需由傷者所在位置來判定是否受高壓氣體擊傷，所造成的傷害，造成傷者受傷程度不一。

警消指出，氣爆不一定要有燃燒的跡證，此次氣爆無燃燒跡證，恐怕與「空間炸開」、「完全燃燒」有關，案發後第一時間，消防局派遣空拍機，使用熱顯像儀拍攝氣爆現場，發現場內拍攝到的都是消防員的體溫約36度，一般火場溫度會達600度、700度。

當時現場的溫度僅約19度至24度間，判斷與引發氣爆火花，已因現場「空間炸開」，變成空曠空間，內外空氣混合而消散，未燃燒其他物品。

曾任消防局安檢組長謝承達說，要釐清是否為瓦斯氣爆案件，現場有無起火或燃燒跡證，非必要條件，因氣爆是「爆完就結束」，現場若無可燃物受燒，有可能達成「完全燃燒」的條件，氣爆後僅會產生二氧化碳、水蒸氣，兩者都是空氣中的成分，即混合在空氣中。

新光三越氣爆案由台中地檢署主任檢察官鄭葆琳，與多位檢察官、消防局等單位，組成專案小組，案發後已陸續傳訊施工工班、新光三越、欣中天然氣公司員工等16人，其中一名工頭與新光三越員工，前天被檢察官二度傳訊，是否為「關鍵人物」，檢方未予證實。