快訊

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

半導體風雲／再捲地緣風暴 台積電傳調派大將坐鎮美廠

新光三越爆炸後還安全？ 結構技師：須檢查承載力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越發生氣爆，樓板受到很大的衝擊，導致管線在衝擊下都掉落。圖／台中市消防局提供
新光三越發生氣爆，樓板受到很大的衝擊，導致管線在衝擊下都掉落。圖／台中市消防局提供

新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上，如何返櫃清點善後，櫃位店家都很急，但卻牽涉公安問題。1名結構技師專家說，因氣爆發生高溫和震動，目前最待確認的是鋼承板、混凝土有沒有裂化，以及是否影響其承戴力。

專家說，百貨公司屬公共使用空間，結構上術語「活承載」的要求會比一般住家來得高，才能承受很多的人流來往。例如若是舞場，會很多人上下跳，活承載的要求也要更高，才禁得起上下的衝擊。

從已見的爆炸後照片可知，樓板受到很大的衝擊，導致管線在衝擊下都掉落，梁柱和牆壁也都有受損，必須檢查有無變形。還有，爆炸因瞬間產生高溫、高壓，結構的鋼承板如果裂化，將影響承載力，像911攻擊事件，大樓的鋼筋都彎曲變形就是一例。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

獨／新光三越氣爆後客人拒「新光貨」 女裝店長曝原因：憂心業績

台中新光三越封鎖不能取物點財損 市府：需建築師簽證

才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀：都認不出來了

新光三越氣爆會議…吳音寧笑到歪？游淑慧批：在開心什麼鬼

相關新聞

新光氣爆後市府查6家百貨5家缺失 新時代瓦斯竟漏氣

台中新光三越氣爆案造成4死37人輕重傷，台中市政府2月14日至2月21日連續8天聯合稽查全市大型百貨商場及量販店，包括大...

影／新光三越氣爆疑「完全燃燒」消防局長：有燃燒過程

台中新光三越13日氣爆釀4死37傷，檢警連續已傳訊工班等16人，其中2人檢方二度傳訊釐清，消防局火調科連日採證。警消判斷...

新光三越爆炸後還安全？ 結構技師：須檢查承載力

新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上，如何返櫃清點善後，櫃位店家都很急，但卻牽涉公安問題。1名結...

新光三越至今維護公安不佳 都發局昨發函警告限期改善

台中新光三越2月13日發生爆炸，市府都發局指出，迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，再次發函通知因立即提出加強防護措施...

獨／新光三越氣爆後客人拒「新光貨」 女裝店長曝原因：憂心業績

新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上。一位女裝店長就說，已收到客人訊息說，曾訂的貨「請不要拿新光...

台中新光三越封鎖不能取物點財損 市府：需建築師簽證

台中新光三越氣爆意外，百貨內精品店林立，價值不菲，因新光三越全棟迄今仍屬「全棟封閉」狀態，不少櫃位業者反映，希望開放非氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。