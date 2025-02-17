新光三越爆炸後還安全？ 結構技師：須檢查承載力

新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上，如何返櫃清點善後，櫃位店家都很急，但卻牽涉公安問題。1名結構技師專家說，因氣爆發生高溫和震動，目前最待確認的是鋼承板、混凝土有沒有裂化，以及是否影響其承戴力。

專家說，百貨公司屬公共使用空間，結構上術語「活承載」的要求會比一般住家來得高，才能承受很多的人流來往。例如若是舞場，會很多人上下跳，活承載的要求也要更高，才禁得起上下的衝擊。

從已見的爆炸後照片可知，樓板受到很大的衝擊，導致管線在衝擊下都掉落，梁柱和牆壁也都有受損，必須檢查有無變形。還有，爆炸因瞬間產生高溫、高壓，結構的鋼承板如果裂化，將影響承載力，像911攻擊事件，大樓的鋼筋都彎曲變形就是一例。