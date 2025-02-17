新光三越至今維護公安不佳 都發局昨發函警告限期改善

台中新光三越2月13日發生爆炸，市府都發局指出，迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，再次發函通知因立即提出加強防護措施，例如安全走廊、外圍防護圍籬、防墜網等，另要求委託專業技師或建築師提送認證安全文件，送市府都發局備查。

市府都發局在2月13日發生重大公安事件後，勒令新光百貨停業。都發局指出，業者維護公安措施不理想，2月16日再次函文通知立即改善。

都發局強調，該公司建築物外牆、梁及樓板等構造部分已嚴重破損變形，昇降設備亦有損壞，故有安全之虞。

若人員有臨時進出之需求，新光三越百貨公司也應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及所涉樓層安全無虞證明文件，除報都發局備查外，另應洽檢警消等機關同意，才得以進入，以確保人員安全。

但至今新光三越百貨公司尚未提出相關安全無虞證明文件，此段改善期間，應由該公司負全部法律責任。

市府要求新光三越百貨公司應加速災害現場安全防護措施改善，以維護市民安全。