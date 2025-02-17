新光氣爆後市府查6家百貨5家缺失 新時代瓦斯竟漏氣

台中新光三越氣爆案造成4死37人輕重傷，台中市政府2月14日至2月21日連續8天聯合稽查全市大型百貨商場及量販店，包括大遠百、大魯閣新時代、中友百貨、文心秀泰及海線三井購物中心一期有缺失，除依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，其餘缺失將由各單位依規另案裁處。

台中市政府昨天聯合稽查6家商場，除台中三井購物中心二期符合規定，其餘5家皆有部分缺失。

聯合稽查重點以附設美食街的「燃氣設備」「餐廳廚房防火區劃」「瓦斯偵測器」「增設瓦斯管線」。

都發局表示，台中三井購物中心二期尚符合規定，大遠百、文心秀泰廣場、大魯閣新時代購物中心、中友百貨、台中三井購物中心一期「餐廳廚房防火區劃」有缺失。

另大魯閣新時代經現場瓦斯公司查察為管線開關閥，和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測涉洩漏，產生毛細泡漏氣現象，瓦斯公司人員現場立即要求業者將開關閥關閉並停止使用，直至完成改善。

昨出動3組人力，都發局黃永良、賴宗達、謝國基等三位副總工程司分別帶隊，會同經濟發展局、消防局、勞動檢查處、2家天然氣公司(欣中及欣彰)、專業檢查機構及建築師公會派員聯合稽查。