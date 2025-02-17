台中新光三越封鎖不能取物點財損 市府：需建築師簽證

台中新光三越氣爆意外，百貨內精品店林立，價值不菲，因新光三越全棟迄今仍屬「全棟封閉」狀態，不少櫃位業者反映，希望開放非氣爆樓層進入取物、清點財損；檢方表示，刑案現場僅為11、12樓及一樓部分廣場，其餘樓層由市府做行政管理，市府則說，樓層開放取物需有建築師認定結構無虞，提出相關簽證後，才可開放。

台中新光三越氣爆案進入第5天，台中地檢署指揮第六警分局、消防局火調科等單位，持續在現場蒐證、詢問相關涉案人，以重建現場，釐清案發經過。

不過因新光三越在氣爆後，全棟處於封鎖狀態，不少櫃位人員在案發時逃生倉促，希望檢方、市府解除全棟封鎖，讓非爆炸樓層櫃商可以進入取回有價財物、清點財損，避免丟失等狀況。

台中地檢署表示，台中新光三越氣爆案的刑案現場主要在於該棟建物11樓、12樓及一樓部分廣場範圍，案發後基於公共安全維護、立即處置、防止二次事故發生等確有必要，及不妨礙火調、現場蒐證及證物保全的前提下，由轄區第六警分局，配合專案小組、市府進行門禁管制，其餘樓層，尊重市府的行政處置。

台中市都發局表示，目前還沒有收到業者相關的申請。因爆炸案雖發生在11、12樓，但其他樓層梁柱等結構是否受損、凹陷，必須由專業技術人員，認定結構安全無虞才可以開放。

都發局指出，這就像興富發吊臂墜落中捷軌道事件，業者有損失急著申請復工，但站在市府立場，目前外牆日前還有墜落物，樓層有凹陷，萬一發生地震後果不堪設想。所以必須在專業人員認證安全後，才可以開放取物。

另開放取物，必須由警消等單位許可，例如百貨公司認定哪些人可以入內等維護計畫，以免衍生爭議。