新光三越氣爆案 疑「完全燃燒」

台中新光三越氣爆釀四死卅七傷，各界關注意外如何造成。據了解，台中市消防局已連續四天深入現場採證，不排除「無燃燒痕跡」是因氣爆瞬間已讓溢漏瓦斯「空間炸開」、「完全燃燒」導致，但真正原因仍需調查報告出爐才能確認。

火調人員之所以判斷「空間炸開」是因為意外發生第一時間曾飛空拍機以熱顯像儀勘查現場，當時拍攝到的現場溫度僅約十九至廿四度間，較高溫的反而是救災消防員體溫，但一般火場溫度會達高六、七百度，因此消防局研判引發氣爆的火花「空間炸開」，導致內外空氣混合而消散，所以未燃燒其他物品。

曾任台中市消防局安檢組長的消防專家謝承達進一步解釋，有無起火或燃燒跡證並非瓦斯氣爆的必要條件，氣爆是「爆完就結束」，現場若無可燃物就可能出現「完全燃燒」條件，也就是氣爆後產生的二氧化碳及水蒸氣已混到原本空氣中，因此沒有燃燒的痕跡。

台中地檢署已指示消防局火災調查科「重建現場」，但因現場一層樓有四千多坪，氣爆波及三個樓層，詳實還原意外現場還要一段時間，但消防局希望一個月內完成火調報告。

檢警偵辦這起意外已傳訊施工工班、新光三越、欣中天然氣公司員工共十六人，因距離氣爆第一現場的三名工人及新光三越姜姓樓管等人仍在加護病房，將待傷勢穩定後立刻偵訊，以釐清案發過程與原因。

據了解，在檢警傳喚的十六人中，一名工頭與一名新光三越員工前天被檢察官二度傳訊，是否已被列為「關鍵人物」？檢方未予證實。

另外，傳出工程包商層層轉包，造成究因不易。新光三越營業本部長曹美虹解釋，她比任何人想知道氣爆原因，施工廠商都是簽約、合法廠商，也有一套簽約內規，對包商轉包等問題，會配合檢察官調查。