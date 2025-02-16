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才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀：都認不出來了
新光三越台中店氣爆造成4死37傷，當時在11樓工作的姜姓樓管因傷勢嚴重仍在加護病房。他從事室內設計的姊姊說，爆炸前10分鐘弟弟才剛拍了現場施工照跟她分享，沒想到接著會發生意外。
姜姓樓管媽媽在醫院也向媒體說，爆炸發生時她和先生在家裡看電視，知道有爆炸發生，但沒有（傷亡）名單，後來才知道兒子竟也受傷。於是馬上和先生從新竹開車衝到台中。
據了解，姜姓樓管家在新竹，因到台中讀大學，畢業後就留在台中工作，去年12月才到新光當樓管。家人因為他在新光當樓管，到台中時都會去百貨公司看他，但對他的工作內容並不了解。
24歲姜姓樓管在氣爆中腦部受重傷，身體有多處骨折，在11樓被發現後送醫。到院後因意識改變，醫療團隊判斷頭部外傷出現腦水腫、腦壓變高，緊急手術後昨晚清醒能認人，但因插管，無法言語。
姜姓樓管姊姊說，弟弟頭部受到嚴重撞擊，多處包紮，滿嚴重的，她看到弟弟時，不禁說了一聲「天哪，都認不出來了」，還好經過緊急手術後已脫離險境。但弟弟情緒仍激動，醫院給他用了鎮靜劑，讓他能夠休息，爸媽也在醫院陪弟弟，希望他可以慢慢康復。
她說，雖然會擔心他未來的工作，但是新光三越有說會給予保障「不會讓家屬擔心的」，新光三越每天都有來關心他弟弟的狀況，並且在住宿和交通上都有協助。
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