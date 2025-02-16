快訊

賓士豪車掛假車牌！眼尖員警攔查…駕駛身分曝光「是老牌私校董座」

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

聽新聞
0:00 / 0:00

才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀：都認不出來了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越姜姓樓管傷勢嚴重仍在加護病房，他的姊姊受訪說，爆炸前10分鐘弟弟才剛拍了現場施工照跟她分享。記者黃寅／攝影
新光三越姜姓樓管傷勢嚴重仍在加護病房，他的姊姊受訪說，爆炸前10分鐘弟弟才剛拍了現場施工照跟她分享。記者黃寅／攝影

新光三越台中店氣爆造成4死37傷，當時在11樓工作的姜姓樓管因傷勢嚴重仍在加護病房。他從事室內設計的姊姊說，爆炸前10分鐘弟弟才剛拍了現場施工照跟她分享，沒想到接著會發生意外。

姜姓樓管媽媽在醫院也向媒體說，爆炸發生時她和先生在家裡看電視，知道有爆炸發生，但沒有（傷亡）名單，後來才知道兒子竟也受傷。於是馬上和先生從新竹開車衝到台中。

據了解，姜姓樓管家在新竹，因到台中讀大學，畢業後就留在台中工作，去年12月才到新光當樓管。家人因為他在新光當樓管，到台中時都會去百貨公司看他，但對他的工作內容並不了解。

24歲姜姓樓管在氣爆中腦部受重傷，身體有多處骨折，在11樓被發現後送醫。到院後因意識改變，醫療團隊判斷頭部外傷出現腦水腫、腦壓變高，緊急手術後昨晚清醒能認人，但因插管，無法言語。

姜姓樓管姊姊說，弟弟頭部受到嚴重撞擊，多處包紮，滿嚴重的，她看到弟弟時，不禁說了一聲「天哪，都認不出來了」，還好經過緊急手術後已脫離險境。但弟弟情緒仍激動，醫院給他用了鎮靜劑，讓他能夠休息，爸媽也在醫院陪弟弟，希望他可以慢慢康復。

她說，雖然會擔心他未來的工作，但是新光三越有說會給予保障「不會讓家屬擔心的」，新光三越每天都有來關心他弟弟的狀況，並且在住宿和交通上都有協助。

台中市 新光三越氣爆 爆炸

延伸閱讀

新光三越氣爆會議…吳音寧笑到歪？游淑慧批：在開心什麼鬼

新光三越氣爆後男樓管傷重住院 姊姊：公司承諾不用擔心工作

新光三越嚴重氣爆…為何發生慘案？曹美虹：我比任何人都想知道原因

持續投入善後工作 新光三越提供「0800專線」服務受影響民眾

相關新聞

新光三越嚴重氣爆…為何發生慘案？曹美虹：我比任何人都想知道原因

新光三越百貨公司發生氣爆案，造成4死37傷，各界都在關心發生的原因。新光三越營業本部長曹美虹今天說，相信她，她比任何人都...

新光三越全棟封鎖…能有限度解封？店家想返櫃位取物「比任何人都急」

新光三越百貨公司發生氣爆，除了造成4死37傷，還有737個櫃位因全棟樓已封鎖，店家無法返回取物，新光三越雖接獲櫃位商家反...

才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀：都認不出來了

新光三越台中店氣爆造成4死37傷，當時在11樓工作的姜姓樓管因傷勢嚴重仍在加護病房。他從事室內設計的姊姊說，爆炸前10分...

新光三越氣爆會議…吳音寧笑到歪？游淑慧批：在開心什麼鬼

台中新光三越日前氣爆釀嚴重死傷，行政院中辦副執行長吳音寧被踢爆日前在氣爆應變會議「笑得合不攏嘴」。國民黨北市議員游淑慧今...

新光三越氣爆後男樓管傷重住院 姊姊：公司承諾不用擔心工作

新光三越台中店氣爆造成4死30多傷，其中姜姓男樓管傷勢嚴重住院；姜男姊姊今天受訪說，平時較少跟弟弟聊工作情形，公司也請他...

挨批氣爆還在帛琉度假 中辦執行長反嗆凌濤：中市長是盧秀燕不是我

台中新光三越13日發生氣爆事件，截至今天上午九時統計造成4死37傷，連日來成為藍綠政治人物的口水戰場。國民黨智庫副執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。