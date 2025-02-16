新光三越全棟封鎖…能有限度解封？店家想返櫃位取物「比任何人都急」

新光三越百貨公司發生氣爆，除了造成4死37傷，還有737個櫃位因全棟樓已封鎖，店家無法返回取物，新光三越雖接獲櫃位商家反映，但礙於案件偵查中，現場封鎖動彈不得，也不敢向檢察官反映是否有變通方式。

新光三越去年含稅營收達258.3億元，連續14年都是台灣百貨店王，去年平均單月可創造21.5億元營收，但如今連櫃位店家想回去取物都無法進入，新光三越總公司人員私下說，他們比任何人都急。

新光三越人員說，許多客戶、櫃位反映顧客取貨、訂貨的需求，以精品店而言，這些精品現都仍在櫃位上，店家都想能取出販售，以免進一步遭受損失，但限於場所被封鎖，他們也沒有辦法。甚至，若737個櫃位都想回去取物，是否可行也待研究。

不過，爆炸發生在12、11樓，就算波及部分樓層，場所有些雜亂，但是否有必要全棟都封鎖，案件偵辦有此必要嗎？許多消費者認為值得商榷，如果能分批，在警方戒護下返回櫃位取物，不但能減少損失，財損也才能獲得清算，有利於後續損失賠償等的作業進行。