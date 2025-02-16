快訊

4天接獲115通來電...新光三越營業本部長：比任何人都想知道原因

台灣燈會首周六人擠人交通大亂 市府中午起推7大疏運

新光三越氣爆後男樓管傷重住院 姊姊：公司承諾不用擔心工作

中央社／ 台中16日電
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死39傷，目前仍有11人住院治療中。中央社
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死39傷，目前仍有11人住院治療中。中央社

新光三越台中店氣爆造成4死30多傷，其中姜姓男樓管傷勢嚴重住院；姜男姊姊今天受訪說，平時較少跟弟弟聊工作情形，公司也請他們不用擔心弟弟出院後工作問題。

新光三越台中店13日中午發生氣爆意外，造成4死30多傷，其中1名傷者為姜姓百貨公司男樓管，姜男在氣爆發生前，曾傳1張百貨公司施工時的照片給姊姊，氣爆發生後，男子因嚴重頭部外傷、多處骨折，且呼吸不順，被送往台中榮民總醫院急救，目前仍在加護病房接受治療。

姜男姊姊接受媒體聯訪時說，弟弟現在狀況就是依醫師指示好好休養，父母也在醫院陪弟弟，讓他可以慢慢康復，公司每天也都會派人來醫院關心弟弟狀況，也跟他們承諾不用擔心弟弟出院後工作問題。

有媒體詢問姜男工作情形，姜女則說明，平時較少跟弟弟分享他工作時情形，家人如果有去台中的話會去探望，但工作壓力大不大等問題，則沒有聊到。

姜女說，因她從事室內裝潢相關工作，弟弟在百貨公司工地時有傳照片說人也在工地，她當時也提醒弟弟工地蠻髒的，回到家記得清潔頭髮等，只是與弟弟分享一些在工地工作經驗；也要請大家，不要在網路上分享轉貼弟弟照片。

台中市 新光三越氣爆 氣爆

延伸閱讀

新光三越嚴重氣爆…為何發生慘案？曹美虹：我比任何人都想知道原因

持續投入善後工作 新光三越提供「0800專線」服務受影響民眾

新光三越氣爆死傷慘重 仍有2歲女童和男樓管在加護病房

台中新光三越氣爆 11人仍住院、澳門童治療觀察

相關新聞

新光三越嚴重氣爆…為何發生慘案？曹美虹：我比任何人都想知道原因

新光三越百貨公司發生氣爆案，造成4死37傷，各界都在關心發生的原因。新光三越營業本部長曹美虹今天說，相信她，她比任何人都...

新光三越氣爆後男樓管傷重住院 姊姊：公司承諾不用擔心工作

新光三越台中店氣爆造成4死30多傷，其中姜姓男樓管傷勢嚴重住院；姜男姊姊今天受訪說，平時較少跟弟弟聊工作情形，公司也請他...

挨批氣爆還在帛琉度假 中辦執行長反嗆凌濤：中市長是盧秀燕不是我

台中新光三越13日發生氣爆事件，截至今天上午九時統計造成4死37傷，連日來成為藍綠政治人物的口水戰場。國民黨智庫副執行長...

持續投入善後工作 新光三越提供「0800專線」服務受影響民眾

百貨龍頭新光三越台中店日前發生氣爆意外，事故原因仍待釐清，新光三越也積極進行後續處理，並提供0800專線即時服務受影響民...

新光氣爆「城市英雄」沒跑還救人 中市府：掌握10幾位

台中新光三越中港店2月13日發生氣爆，台中市長盧秀燕表示，不少民眾不但沒有逃跑，且自願加入救災行列，令人感動，市府會找到...

新光三越氣爆死傷慘重 仍有2歲女童和男樓管在加護病房

台中新光三越氣爆釀4死37傷悲劇，目前仍有11人住院治療中，其中狀況較為嚴重的是來台旅遊的澳門4代1家7口中的2歲女童，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。