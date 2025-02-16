新光三越嚴重氣爆…為何發生慘案？曹美虹：我比任何人都想知道原因

新光三越百貨公司發生氣爆案，造成4死37傷，各界都在關心發生的原因。新光三越營業本部長曹美虹今天說，相信她，她比任何人都想要知道原因是什麼，而且新光三越絕對不逃避責任。

曹美虹說這句話的時候，很明顯的可以看出，她的心情十分難過又激動，屢屢用手摸著胸口。她也深深一鞠躬，感謝各界在這次事件中對他們的協助。

曹美虹說，她沒有辦法去反駁外界說了些什麼，有太多人都想要知道事情為什麼會發生，他們會盡一切的可能，協助檢察官調查和了解事情發生的原因。

她說，所有的施工廠商都是合法的廠商，也都有一套簽約的內規。

曹美虹說，13日開設的「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，截至目前已接獲約115 通來電，主要涉及車損、受傷、顧客取貨及訂貨等相關問題。新光三越持續透過專線提供必要的協助，讓受影響的顧客及相關人士的需求能夠獲得即時回應與妥善處理。

對於此次意外事件，新光三越誠摯地感謝所有第一線投入救援的警消、醫療單位及所有無名英雄。