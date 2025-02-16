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4天接獲115通來電...新光三越營業本部長：比任何人都想知道原因

台灣燈會首周六人擠人交通大亂 市府中午起推7大疏運

持續投入善後工作 新光三越提供「0800專線」服務受影響民眾

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越日前發生氣爆意外，有民眾在現場放花束慰藉亡者。圖／本報系資料照片
新光三越日前發生氣爆意外，有民眾在現場放花束慰藉亡者。圖／本報系資料照片

百貨龍頭新光三越台中店日前發生氣爆意外，事故原因仍待釐清，新光三越也積極進行後續處理，並提供0800專線即時服務受影響民眾。

新光三越表示，意外發生後，始終以「人」為核心，持續投入各項善後工作，並將罹難者、傷者，以及受影響的顧客和同仁的需求放在首位。

新光三越表示，已啟動多項關懷措施，2月13日正式開設 「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，每日上午10點至晚上6點提供專人服務。

新光三表示，截至目前，專線已接獲約115通來電，主要涉及車損、受傷、顧客取貨及訂貨等相關問題，也持續透過專線提供必要的協助，讓受影響的顧客及相關人士的需求能夠獲得即時回應與妥善處理。

對於此次意外事件，新光三越也說，誠摯地感謝所有第一線投入救援的警消、醫療單位及所有無名英雄，從事故發生的第一時間協助迅速應對，為受影響的民眾提供最即時的幫助與支持，再次向每一位為此次事件付出心力的各界人士致上最深的敬意與感謝。

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