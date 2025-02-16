新光氣爆「城市英雄」沒跑還救人 中市府：掌握10幾位

台中新光三越中港店2月13日發生氣爆，台中市長盧秀燕表示，不少民眾不但沒有逃跑，且自願加入救災行列，令人感動，市府會找到他們予以表揚。市府表示，目前以善後及調查優先，針對這些英雄正透過各種管道尋訪中，已掌握10幾位。

據了解，市府相關單位已陸續掌握10幾位無名英雄，包括隔壁建案工地的土木技師、職彰基急診室的男女朋友、載澳門2歲女童到醫院的國道客運退休司機，還有多位協助交通指揮、幫忙處理傷患。

蔡姓男子目睹氣爆過程，澳門2歲女童重傷，他靠近搖下車窗喊「我載你們去醫院」為了搶救女童顧不得闖紅燈，車內行車記錄器也拍下整個驚險過程。

在台中新光三越隔壁建案工地的劉姓土木技師，因受過CPR訓練，跪在地上不斷做CPR搶救傷患，畫面曝光感動人心。

有一對任職彰基急診室的男女朋友，逛街時遇到氣爆，馬上跑到大門口協助上點滴、幫CPR，彰化基督教醫院表揚。

因為還有很多民眾自動加入指揮交通行列，幫忙救護，市府錄影畫面還在找人，等調查及善後告一個階段，市府將公開表揚城市英雄們。