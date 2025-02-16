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新光三越氣爆死傷慘重 仍有2歲女童和男樓管在加護病房

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越氣爆釀4死37傷悲劇，仍有兩人在加護病房。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越氣爆釀4死37傷悲劇，仍有兩人在加護病房。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越氣爆釀4死37傷悲劇，目前仍有11人住院治療中，其中狀況較為嚴重的是來台旅遊的澳門4代1家7口中的2歲女童，以及24歲的姜姓樓管，兩人都尚住在加護病房，其餘都已轉至普通病房。

這11人分別收治在中國附醫、台中榮總、林新醫院、澄清醫院中港分院，其中僅5人仍在台中的醫院，其餘為就醫方便，已陸續轉院至林口長庚、高雄長庚、台北馬偕等地持續救治中。

在台中5人，澳門4代1家7口中的2歲女童住中國附醫，姜姓樓管住中榮，女童的曾祖母和叔叔則住在中港澄清，另還有保全員住林新，以及另一工人住中港澄清。

對於2歲女童的病情，中國附醫今天說，目前仍在加護病房持續接受藥物和溫度控制等治療，狀況與昨天相近，持續密切觀察。

台中榮總表示，姜姓樓管到院時有嚴重頭部外傷與顱骨、脊椎等多處骨折，因腦部外傷會出現腦水腫、腦壓升高等，緊急手術14日晚間已清醒。術後因插管不能說話，目前給予鎮靜劑，從客觀數據來看，腦壓正常、出血情況受到控制，預計會恢復得不錯，神經功能等到完全清醒才能判斷。

至於85歲曾祖母與24歲叔叔的生命徵象穩定，另名68歲工人胸椎骨折，經治療後持續康復中。住林新的保全員左腿有10公分撕裂傷，傷勢穩定待二次縫合。

台中市 新光三越氣爆

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