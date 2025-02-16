新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4人死亡、3 7人輕重傷。罹難樓管家屬質疑，新光三越應找專業人員監工，為何要叫個小女生監督裝潢？一名前樓管發聲，監工一詞有點沈重，但樓管「包山包海」，掌握樓面狀況、解決疑難雜症都是日常。

新光三越兩名樓管在氣爆中不幸罹難，其中一名年僅23歲林姓女樓管，原預計下個月離職，不幸遇上死劫。因家屬質疑，新光三越為何要叫個小女生監督裝潢，而不是找專業的監工？新光三越回應，2名罹難樓管是執行平日巡視，並非監督施工。

一名百貨前樓管也發聲，說明樓管的職責「包山包海」，但是「監工」一詞，說法有點沉重，僅是基於「掌握樓面狀況」的日常工作內容的一部分。

台中新光三越前樓管在「Threads」發文解釋，樓管的職責，基本上，工作內容包山包海，從天花板燈泡不亮、專櫃人員停車證申辦，到地板髒汙處理，可以說是樓層的「里長伯」但實際上只是一個負責聯繫、傳達的窗口，並沒有太多的裁量權、實權。

他坦言，輿論傾向認為新光三越讓樓管擔任「監工」，這個說法有點沉重。因進場的工班本身一定有領班工頭，樓管頂多上過幾次工安課而已，根本不可能負責起監工的職責。

前樓管說，自己每次進入施工區，不被工班白眼攆出來就已經不錯了，改裝施工時，樓管多須確認施工進度、詢問進度，並巡視環境整潔，確保施工區域不影響樓層運作，都是基於「掌握樓面狀況」的日常工作內容的一部分。

他說，百貨公司每日開店後，一級主管們會從高樓層一路往下巡視各樓層狀況，改裝樓層更是重點關注對象，絕不可能被忽略，以他對這些主管的了解，「他們絕對是很認真對待工作的，沒有人希望意外發生」。