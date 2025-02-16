查新光三越氣爆 台中火調連4天進火場 報告一月內出爐

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中新光三越在13日發生氣爆意外，台中消防局火調科人員連續4天進入現場蒐證。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越在13日發生氣爆意外，台中消防局火調科人員連續4天進入現場蒐證。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越氣爆釀4死37傷悲劇，外界關注氣爆原因，台中地檢署由多名檢察官組成專案小組，陸續訊問當時施工工班、新光三越員工、欣中天然氣公司人員等16人，另外指示火調科「重建現場」，消防局火調科人員已連續4天回現場採證，預計火調報告最快在一個月內出爐。

台中新光三越發生氣爆意外，台中地檢署由主任檢察官鄭葆琳與5名檢察官組成專案小組，已陸續訊問工班、新光三越、欣中天然氣公司等16人，另外因該起事件屬於重大意外釀嚴重人命死傷，檢方希望能「重建現場」，指示台中市消防局火調科，針對案發現場仔細採證，釐清案發原因。

台中市消防局火調科在案發第一天已出動13人到場蒐證，因現場樓地板面積達4000多坪，加上氣爆樓層有三層，為符合檢方重建現場、釐清案發原因的需求，火調人員已連續4天進入火場內蒐證，不放過任何一個細節，務求火調報告內容能夠還原現場。

台中市消防局火調科表示，全案由檢察官指示，偵查不公開，相關的氣爆發生原因，正由火調人員陸續依檢察官指示調查中，火調報告需要依照現場人員依據證據狀況，安排時程，希望在一個月內完成火調報告，由檢察官釐清涉案人責任。

台中市 新光三越氣爆

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