新光三越氣爆衝擊設櫃商生存 3500櫃哥姐何去何從？

新光三越發生氣爆，釀成4死36人輕重傷，也造成營運衝擊。據了解，新光三越除了自己公司人員以外，其他設櫃的配合廠商與工作人員就達3500人，他們未來何去何從，也成為難題。新光三越目前已請各廠商造冊，提供各櫃的人員名單和電話，研擬處理方案。

新光三越的設櫃廠商說，以每個櫃約3人計算，一個樓層有上百個櫃，整棟算下來，單單是櫃上的櫃哥、櫃姐、再加上配合的物流等營運人員，是不少人數。新光三越也證實，設櫃廠商人員達3500人。

一名女裝店長說，新光就是公司營業的平台，少了這個平台，公司的經營會受嚴重衝擊。若設櫃商場的母公司規模不夠，之外的營業據點不多，短期會沒有辦法做生意了。

以他們公司而且，在新光總計有10多個不同品牌和業種的櫃而言，工作人員有6、70人，雖然公司本身夠大，也還有其他的營業據點，但是馬上要安排60-70人轉換上班櫃點，並不容易，若是小公司，生意真的會受影響，「很多人需要這份工作」。

這名女櫃姐說，她在新光多年，很喜歡新光的工作環境。看到是營業本部長曹美虹出來處理事情，她也很放心，因為曹美虹在百貨業一路從基層樓管做起，也當過新光三越台中店店長，經驗夠、人也很好。但是，這麼龐大的一件事，要處理必須得花時間。

她說，新光以往處理事情都很嚴謹，這次卻出了問題，要檢討原因之外，應該要有更多的「智囊」投入，協助盡快能把危機落幕。