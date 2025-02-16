快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

新光三越氣爆衝擊設櫃商生存 3500櫃哥姐何去何從？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越發生氣爆，造成設櫃廠商生意嚴重衝擊。記者黃仲裕／攝影
新光三越發生氣爆，造成設櫃廠商生意嚴重衝擊。記者黃仲裕／攝影

新光三越發生氣爆，釀成4死36人輕重傷，也造成營運衝擊。據了解，新光三越除了自己公司人員以外，其他設櫃的配合廠商與工作人員就達3500人，他們未來何去何從，也成為難題。新光三越目前已請各廠商造冊，提供各櫃的人員名單和電話，研擬處理方案。

新光三越的設櫃廠商說，以每個櫃約3人計算，一個樓層有上百個櫃，整棟算下來，單單是櫃上的櫃哥、櫃姐、再加上配合的物流等營運人員，是不少人數。新光三越也證實，設櫃廠商人員達3500人。

一名女裝店長說，新光就是公司營業的平台，少了這個平台，公司的經營會受嚴重衝擊。若設櫃商場的母公司規模不夠，之外的營業據點不多，短期會沒有辦法做生意了。

以他們公司而且，在新光總計有10多個不同品牌和業種的櫃而言，工作人員有6、70人，雖然公司本身夠大，也還有其他的營業據點，但是馬上要安排60-70人轉換上班櫃點，並不容易，若是小公司，生意真的會受影響，「很多人需要這份工作」。

這名女櫃姐說，她在新光多年，很喜歡新光的工作環境。看到是營業本部長曹美虹出來處理事情，她也很放心，因為曹美虹在百貨業一路從基層樓管做起，也當過新光三越台中店店長，經驗夠、人也很好。但是，這麼龐大的一件事，要處理必須得花時間。

她說，新光以往處理事情都很嚴謹，這次卻出了問題，要檢討原因之外，應該要有更多的「智囊」投入，協助盡快能把危機落幕。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆善後 將再提供罹難者1,100萬

台中新光三越櫃姐減班休息惹議 勞動部：還是要給最低薪資

台中新光三越氣爆釀4死意外 民眾前往現場獻花致意

影／新光三越氣爆造成澳門一家祖父母雙亡 今舉行招魂

相關新聞

台中新光三越氣爆 11人仍住院、澳門童治療觀察

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、39傷，目前仍有11人住院治療中。多名患者收治在台中多家醫院，目前狀況逐漸恢...

新光三越氣爆衝擊設櫃商生存 3500櫃哥姐何去何從？

新光三越發生氣爆，釀成4死36人輕重傷，也造成營運衝擊。據了解，新光三越除了自己公司人員以外，其他設櫃的配合廠商與工作人...

賴總統探視氣爆傷者 家屬憂心未來

賴清德總統昨到台中榮總、林新醫院，探視新光三越氣爆傷患，市長盧秀燕陪同，台北機電工程行的四名工人受到三成至六成燒燙傷，一...

台中新光三越氣爆 定調瓦斯惹禍

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅六傷，初步指向瓦斯氣爆，台中地檢署昨再傳訊一名新光三越職員、一名施工人員到案，總計傳訊十...

台中新光三越氣爆善後 將再提供罹難者1,100萬

台中新光三越氣爆釀4死30餘傷，新光三越昨（15）日宣布，為表達對每位罹難者家屬最深切的關懷與支持，將再提供1,100萬...

新光三越氣爆釀傷亡 保全大腿被砸「傷口10公分」：好驚嚇

台中市衛生局統計，新光三越爆炸案累計至今天上午釀4死、36傷，其中11傷患住院，包括台北外包機電工程4名受到燒燙傷的工人，全數轉院；當時在大樓外工地顏姓保全左大腿被砸中，傷口10公分，直呼「好驚嚇！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。