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台中新光三越氣爆 11人仍住院、澳門童治療觀察

中央社／ 台中16日電
新光三越氣爆現場，有民眾在現場放花束慰藉亡者。記者黃仲裕／攝影
新光三越氣爆現場，有民眾在現場放花束慰藉亡者。記者黃仲裕／攝影

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、39傷，目前仍有11人住院治療中。多名患者收治在台中多家醫院，目前狀況逐漸恢復，澳門籍2歲童仍在醫院持續觀察。

根據衛福部15日公布的資訊，目前仍有11人住院中，分別收治在中國附醫、台中榮總、林新醫院、澄清醫院中港分院，另有4人陸續轉院至林口長庚、高雄長庚、台北馬偕持續救治中。

澳門4代1家7口來台旅遊，行經台中新光三越1樓廣場卻遭波及。2歲女童在中國醫藥大學附設醫院治療，院方今天指出，目前在加護病房持續接受藥物和溫度控制等治療，狀況與昨日相近，持續密切觀察。

85歲曾祖母與24歲叔叔在澄清醫院中港分院治療，院方表示，2人生命徵象穩定，另有68歲患者胸椎骨折，經治療後持續康復中。

收治在台中榮民總醫院的24歲男子為百貨11樓的樓管，到院時有嚴重頭部外傷與顱骨、脊椎等多處骨折，因腦部外傷會出現腦水腫、腦壓升高等，緊急手術14日晚間已清醒。台中榮總表示，術後患者因插管不能說話，目前給予鎮靜劑，從客觀數據來看，腦壓正常、出血情況受到控制，預計會恢復得不錯，神經功能等到完全清醒才能判斷。

林新醫院上午指出，截至15日院內8名患者，4人出院，另3人因傷燙燒需長期醫療照護，已轉回居住地所在的醫院，院內剩下1名小腿挫傷患者等待二次縫合。

台中市 新光三越氣爆

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