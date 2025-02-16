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賴總統探視氣爆傷者 家屬憂心未來

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰曾健祐／台中報導
賴清德總統（前排右）赴台中榮總探視患者，鼓勵病患與家屬，也交代台中市府照顧好病患的工作權與後續復健。記者陳敬丰／攝影
賴清德總統（前排右）赴台中榮總探視患者，鼓勵病患與家屬，也交代台中市府照顧好病患的工作權與後續復健。記者陳敬丰／攝影

賴清德總統昨到台中榮總、林新醫院，探視新光三越氣爆傷患，市長盧秀燕陪同，台北機電工程行的四名工人受到三成至六成燒燙傷，一人未脫險，全數轉院；姜姓樓管事發前傳照片給家人，頭部等多處骨折，目前已甦醒，家屬擔心未來怎麼辦？

賴清德表示，工安意外造成社會損失，對家屬造成傷害，已指示行政院協助各地方政府，作好工安工作，避免傷亡；賴清德交代市府，希望新光三越保障傷患日後工作權，也要給予數月復健期；衛福部次長林靜儀表示，意外對當事人等造成心理創傷，將提供心理協助。

新光三越昨表示罹難者慰問金提高到一一○○萬元，受傷者也提供慰問金與就醫協助；員工與專櫃人員承受心理壓力，將啟動團體諮商協助。

來自澳門的鄧家家屬昨低調重返傷心地招魂，現場搭起帳篷帷幕，多人撐黑傘遮擋。氣爆發生時，從高樓炸飛的鋼板、磚塊等紛紛砸落在一樓廣場，鄧家七口正好路過該處，釀二死五傷。鄧家最小的二歲女童仍與死神拔河，醫師表示，緊急開顱後，透過藥物控制與溫控治療，爭取復原機會，未來一周為關鍵期；鄧家曾祖母八十五歲沈婦肋骨、手臂骨折已開刀，傷勢穩定。

醫院表示，來自台北的四名電機工人，進場施工沒幾天就遇到氣爆，廿歲陳姓工人嚴重嗆傷插管，全身近六成燒燙傷，已轉院林口長庚，仍未脫險；卅七歲趙姓工人三成一燒燙傷、廿八歲陳姓工人手腕燙傷，昨都轉淡水馬偕；卅八歲黃姓水電工全身三成燒燙傷，昨清創後轉院回高雄。

台中市 新光三越氣爆 林靜儀 盧秀燕 賴清德

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