聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越氣爆 定調瓦斯惹禍

聯合報／ 記者曾健祐陳敬丰陳秋雲洪敬浤／台中報導
台中新光三越氣爆，現場滿目瘡痍。圖／消防提供
台中新光三越氣爆，現場滿目瘡痍。圖／消防提供

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅六傷，初步指向瓦斯氣爆，台中地檢署昨再傳訊一名新光三越職員、一名施工人員到案，總計傳訊十八人次，均列證人無人轉被告；因有數名工人重傷仍住院，檢方要找出「是誰犯了錯」，仍待工人復原應訊。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳，事發隔天會同消防火調科、警方等組成專案團隊，二度進入氣爆現場採證，因氣爆嚴重電梯被炸毀，勘驗人員只能徒步爬上十二樓，現場人員形容「一片漆黑狼籍」。

辦案團隊當日模擬氣爆前現場，包括施工工人站立位置、工作內容等，要拼湊跡證找出關鍵，但有數名工人被炸重傷住院中缺席，經排除其他意外可能，仍定調「瓦斯氣爆」為肇因。

現場有工人表示，有人切割瓦斯管，也有人聞到瓦斯味廿分鐘後爆炸，至於現場是否有人切割、由誰切割仍不明朗，待調查釐清。

氣爆發生後，現場逃生疏散動線混亂，有員工爆料，爆炸後未立即疏散，反而先安撫VIP，也無廣播告知，等了廿分鐘才通知。當天在場急救的彰基急診護理師蘇奕帆表示，整個過程混亂，沒注意是否有廣播。

當天逃生的消費者說，他原本在十樓，聽到爆炸就直接從手扶梯衝下樓，約一、二分鐘後到達一樓，有聽到廣播「休館」，但內容提到「請大家下班、某些門被封住了」，現場很混亂，甚至在爆炸十五分鐘後，還有人可以走進建築物。

依消防法規定，一定規模以上的百貨建築，應實施防火管理計畫，台中消防局表示，當天疏散計畫屬於施工中防護計畫，但新光三越未呈報，已開罰卅萬元；新光三越每年中旬、年底都有例行性消防演練，去年底的演練報告送查合格。

新光三越對此表示，第一時間已啟動應變程序，並廣播疏散，一定是全店廣播，部分區域可能設備損壞或聲量不足，各樓層都有專責人員引導疏散，爆料者可能看到VIP樓層疏散，引發誤解。

二名罹難樓管家屬質疑，為何會被派去當監工？營業本部長曹美虹表示，她出身樓管，工作為樓面巡檢，若巡檢樓面正在施工，會進去查看，並不算監工。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆釀4死意外 民眾前往現場獻花致意

影／新光三越中港店氣爆多人死傷 周末車潮明顯減少

影／新光三越氣爆造成澳門一家祖父母雙亡 今舉行招魂

影／台中新光三越氣爆 曹美虹：每位罹難者家屬1100萬元賠償

相關新聞

台中新光三越氣爆 定調瓦斯惹禍

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅六傷，初步指向瓦斯氣爆，台中地檢署昨再傳訊一名新光三越職員、一名施工人員到案，總計傳訊十...

賴總統探視氣爆傷者 家屬憂心未來

賴清德總統昨到台中榮總、林新醫院，探視新光三越氣爆傷患，市長盧秀燕陪同，台北機電工程行的四名工人受到三成至六成燒燙傷，一...

新光三越氣爆釀傷亡 保全大腿被砸「傷口10公分」：好驚嚇

台中市衛生局統計，新光三越爆炸案累計至今天上午釀4死、36傷，其中11傷患住院，包括台北外包機電工程4名受到燒燙傷的工人，全數轉院；當時在大樓外工地顏姓保全左大腿被砸中，傷口10公分，直呼「好驚嚇！」

新光三越氣爆5人仍在加護 3人轉台北馬偕、高雄長庚

台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日下午六點，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，已經為新...

台中新光三越氣爆釀4死意外 民眾前往現場獻花致意

新光三越中港店發生氣爆意外引發全台關注，有民眾前往百貨公司廣場旁人行道前，放置菊花慰藉亡者，希望家屬能早點走出傷痛。目前...

影／新光三越中港店氣爆多人死傷 周末車潮明顯減少

台中市新光三越中港店日前發生氣爆意外造成多人死傷，百貨公司以往周末都會湧入大量車潮，甚至要出動警察進行交通管制，但由於意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。