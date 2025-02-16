台中新光三越氣爆 定調瓦斯惹禍

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅六傷，初步指向瓦斯氣爆，台中地檢署昨再傳訊一名新光三越職員、一名施工人員到案，總計傳訊十八人次，均列證人無人轉被告；因有數名工人重傷仍住院，檢方要找出「是誰犯了錯」，仍待工人復原應訊。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳，事發隔天會同消防火調科、警方等組成專案團隊，二度進入氣爆現場採證，因氣爆嚴重電梯被炸毀，勘驗人員只能徒步爬上十二樓，現場人員形容「一片漆黑狼籍」。

辦案團隊當日模擬氣爆前現場，包括施工工人站立位置、工作內容等，要拼湊跡證找出關鍵，但有數名工人被炸重傷住院中缺席，經排除其他意外可能，仍定調「瓦斯氣爆」為肇因。

現場有工人表示，有人切割瓦斯管，也有人聞到瓦斯味廿分鐘後爆炸，至於現場是否有人切割、由誰切割仍不明朗，待調查釐清。

氣爆發生後，現場逃生疏散動線混亂，有員工爆料，爆炸後未立即疏散，反而先安撫VIP，也無廣播告知，等了廿分鐘才通知。當天在場急救的彰基急診護理師蘇奕帆表示，整個過程混亂，沒注意是否有廣播。

當天逃生的消費者說，他原本在十樓，聽到爆炸就直接從手扶梯衝下樓，約一、二分鐘後到達一樓，有聽到廣播「休館」，但內容提到「請大家下班、某些門被封住了」，現場很混亂，甚至在爆炸十五分鐘後，還有人可以走進建築物。

依消防法規定，一定規模以上的百貨建築，應實施防火管理計畫，台中消防局表示，當天疏散計畫屬於施工中防護計畫，但新光三越未呈報，已開罰卅萬元；新光三越每年中旬、年底都有例行性消防演練，去年底的演練報告送查合格。

新光三越對此表示，第一時間已啟動應變程序，並廣播疏散，一定是全店廣播，部分區域可能設備損壞或聲量不足，各樓層都有專責人員引導疏散，爆料者可能看到VIP樓層疏散，引發誤解。

二名罹難樓管家屬質疑，為何會被派去當監工？營業本部長曹美虹表示，她出身樓管，工作為樓面巡檢，若巡檢樓面正在施工，會進去查看，並不算監工。