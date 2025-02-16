台中新光三越氣爆善後 將再提供罹難者1,100萬

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
賴清德總統昨天也在台中市長盧秀燕陪同下，前往林新醫院關懷探視氣爆傷者。圖／林新醫院提供
賴清德總統昨天也在台中市長盧秀燕陪同下，前往林新醫院關懷探視氣爆傷者。圖／林新醫院提供

台中新光三越氣爆釀4死30餘傷，新光三越昨（15）日宣布，為表達對每位罹難者家屬最深切的關懷與支持，將再提供1,100萬元補償金，包括慰問金、保險理賠及其他補償等，與家屬一起共度難關。

台中新光三越13日發生嚴重氣爆事故，事發當天，新光三越總經理吳昕陽趕赴現場，即宣布每位罹難者家屬100萬元補償金。

賴清德總統昨天也在台中市長盧秀燕陪同下，前往林新醫院關懷探視氣爆傷者，賴總統說，未來希望行政院長卓榮泰要求部會，協助地方做好公安工作，避免再發生意外。據統計，這起氣爆事故計有四人罹難、36人輕重傷。

新光三越昨天下午在台中召開記者會，針對澳門旅客家屬，營業本部長曹美虹表示，自2月14日家屬抵達桃園機場後，新光三越即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通、食宿等所需，協助家屬處理後續事宜。

對於罹難的新光三越員工，公司每天也安排幹部前往現場致意，希望盡最大努力提供協助與關懷。

曹美虹指出，目前仍有11名傷者在台中榮總、林新醫院、澄清醫院與中國醫藥大學附設醫院接受治療，新光三越於事發第一時間安排專責員工至各院陪同，除提供慰問金，亦全力協調額外看護服務。

曹美虹說，許多員工和專櫃人員承受沉重心理壓力。新光三越對於員工全力提供一切必要的支持與協助，包括提出帶薪公假，確保員工工作權益不受影響等。據了解，新光三越有300多名員工，專櫃等協力廠商則有近3,500人。

為防止類似事件再發生，中市府即日起針對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，14日首波稽查二家百貨及二家量販店，查獲其中二家業者有不合格項目，將分別依「建築法」開罰6萬至30萬元罰鍰。

台中市 新光三越氣爆

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