新光三越氣爆釀傷亡 保全大腿被砸「傷口10公分」：好驚嚇

台中市衛生局統計，新光三越爆炸案累計至今天上午釀4死、36傷，其中11傷患住院，包括台北外包機電工程4名受到燒燙傷的工人，預計今天全數轉院；當時在大樓外工地顏姓保全左大腿被砸中，傷口10公分，直呼「好驚嚇！」

賴清德上午由台中市長盧秀燕陪同下，探視林新醫院住院傷患，43歲顏姓工地保全，以及28歲陳姓機電工人都表示受到很大驚嚇，直呼現場「好可怕！」「好驚嚇！」總統逐一安慰。

林新醫院副院長黃永鎮說，有4名燒燙傷患者都是台北外包機電工程公司員工，都不住台中，燒燙傷是長期漫長過程，院方全力協助轉院到住家附近大醫院治療，預計今天全數轉出。

20歲陳姓工人傷勢最重，有嚴重嗆傷插管，全身58.5%燒燙傷，送加護病房，昨晚北轉林口長庚；37歲趙姓工人全身31%燒燙傷，今轉淡水馬偕；38歲黃姓水電工全身30%燒燙傷，今天接受清創手術後，今轉高雄；28歲陳姓工人，臉部、左手腕燙傷，雙膝擦傷，昨轉入普通病房，預計今轉淡水馬偕。

黃永鎮說明，顏姓工地保全員遭砸中左大腿，有10公分撕裂傷，深達肌肉層，用填塞換藥，預計28日開刀二次縫合，若傷口無感染就可出院。

澳門鄧姓一家7口，氣爆時路過新光三越廣場，釀2死5傷。2歲女童頭部遭氣爆噴飛掉落物砸中。中國兒醫表示，女童顱骨骨折昏迷，經緊急開顱減壓手術搶救，送加護病房觀察，昏迷指數3，目前持續藥物和溫度控制等治療，密切觀察中。

澄清醫院說明，4名住院病患，24歲鄧家叔叔臉部、手臂骨折，85歲鄧家沈姓曾祖母左側肋骨、手臂骨折，2人都開完刀，傷勢穩定；在12樓施工的31歲周姓工人全身28%、臉部二級燒燙傷，今從加護轉入普通病房，在1樓的68歲林姓工人遭飛落物砸傷，胸椎骨折，未壓迫神經，暫時不用開刀，病況穩定。