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新光三越氣爆5人仍在加護 3人轉台北馬偕、高雄長庚
台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日下午六點，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，已經為新增傷患，其中有3位傷患轉送台北馬偕、高雄長庚醫院。衛福部考量急性期已過，明天將不再公布就醫人數。
傷患統計中，25人已經出院、3人OHCA（到院前心肺功能停止)，另有一般病房6名，加護病房5名。依照檢傷分級，最為嚴重的第一級有7人、第二級9人、第三級17人、第四級6人。
目前7家醫院分別收治11人，分別為中國附醫加護病房、台中榮總加護病房、林口長庚加護病房、林新醫院一般病房各1人，澄清中港一般病房有4人；另外林新醫院3位傷患，1人至高雄長庚，2人轉至台北馬偕醫院分別收治一般病房及加護病房。
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