執行工作外勤務？罹難者家屬質疑樓管兼任監工 新光三越解釋了

台中新光三越中港店前天發生氣爆，釀4死36傷，其中2名罹難樓管分別只有34歲和23歲，家屬質問為何讓樓管兼任施工地點的監工。新光三越今天表示，樓管巡樓時如果經過施工地點，通常會進入工地看一下，在他們的認知中並不算是「監工」。

新光三越公司今天下午持續在中港店外開記者會，說明氣爆案的處理狀況。營業本部長曹美虹二度現身，表示公司持續探視、關懷罹難者家屬與傷者，今天也決定補償每名罹難者1100萬元補償金，同時啟動心理諮詢計畫，協助員工、合作夥伴與所有因氣爆案受創的人，盡快恢復往日生活。

曹美虹補充，1100萬元是補償總額，包含保險金等項目。

媒體詢問，為何2名樓管氣爆時在施工地點監工，是否在執行工作外的勤務？曹美虹說，她自己就是樓管出身，樓管的日常是樓面巡檢，如果巡到的樓面正在施工，通常會進去工地看看，發現甚麼問題好呈報主管；外界對一些字眼的認知，可能與樓管實際的工作範疇有些不同。

昨天曹美虹公布中港店300多名正式員工都採帶薪休假，媒體好奇非正式員工的櫃哥、櫃姐該怎麼辦，有些人被調到外縣市是否有補償交通食宿？曹美虹回答，事分輕重緩急，新光三越先處理罹難補償、傷者和正式員工，非新光員工的部分則是接下來的功課，也會和廠商協調，一定會取得對廠商、夥伴都好的結果。

今天有人在網路上爆料，氣爆當下沒有廣播疏散，反而先疏散VIP。曹美虹表示，廣播一定是全店廣播，每個客人都是他們的心肝寶貝，網路訊息不是真的；新光三越也補充，每個樓層有不同專區，每個專區由不同員工負責，爆料者可能剛好看到負責VIP層的員工疏散，實際上每一層都有在做疏散。

曹美虹表示，關於氣爆現場的狀況、氣爆原因等等，目前檢方還在調查中，新光三越必須等調查結果出來才能進一步說明；員工的有薪假何時結束，也得等待檢調作業和百貨復業時間確定才能確認。