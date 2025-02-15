快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

聽新聞
0:00 / 0:00

搶救畫面曝！熱心駕駛連闖紅燈送澳門女童就醫 一路直喊「救人」

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導
蔡先生目睹新光三越氣爆，他見義勇為開車載傷勢嚴重的2歲澳門女童赴急診。記者曾健祐／翻攝
蔡先生目睹新光三越氣爆，他見義勇為開車載傷勢嚴重的2歲澳門女童赴急診。記者曾健祐／翻攝

台中新光三越13日氣爆已釀4死36傷，澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成阿公阿嬤死亡、2歲孫女重傷住院，當天1名蔡姓男子目睹氣爆過程，靠近搖下車窗喊「我載你們去醫院」蔡為了搶救女童顧不得闖紅燈，車內行車記錄器錄也拍下整個驚險過程。

現已退休的蔡先生，平時住南投埔里，他說，當天要去新光三越買東西，在停車場外聽到爆炸巨響，高樓層掉落大量磚瓦，他開到百貨大門前廣場，眼見有人躺在地上，還有1位媽媽抱著小孩，他就說「我送你們去醫院！」

蔡先生沿著台灣大道一路加速，他問澳門一家人當時是否在1樓，女童母親激動說，他們只是走在外面「突然爆炸，上面整片就砸下來了。」

蔡也詢問現場沒有其他人留在那邊可以嗎？女童父親則說自己弟弟還在那邊，但他受傷已經動不了了。

蔡快要抵達澄清醫院時，車子經台灣大道、安和路雖已經紅燈，但他考量女童傷勢要緊，顧不得只好猛按喇叭，也搖下車窗揮手大喊「救人喔！不好意思」。

女童母親在車上焦急不已，也忍不住大哭說「拜託幫我送到最好的醫院。」蔡則安撫說「快到了，馬上就要到了」沒多久就抵達澄清醫院急診室，讓女童最短時間內接受急救。

蔡先生（左）開車送澳門受傷的2歲女童，及其父（中）、母（右）到澄清醫院。記者曾健祐／翻攝
蔡先生（左）開車送澳門受傷的2歲女童，及其父（中）、母（右）到澄清醫院。記者曾健祐／翻攝

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

新光三越氣爆澳門一家2死5傷 家屬今現場招魂半小時後低調離去

新光三越氣爆釀4死 澳門一家祖父母雙亡今哀戚招魂

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

新光三越氣爆掀論戰 國民黨凌濤點名綠營3人無視苦難繼續玩

相關新聞

新光三越爆炸案釀4死 罹難者家屬補償金提高至1100萬元

台中新光三越百貨爆炸案釀4死、36傷，新光三越今發聲明表示，提供每位罹難者家屬1100 萬元補償金，澳門旅客家屬全程陪同...

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

台中新光三越氣爆釀4死、36傷，其中年紀最小的2歲澳門籍鄧姓女童仍在加護病房與死神拔河，持續藥物和溫控等治療；澄清醫院傳...

新光三越氣爆釀4死 澳門一家祖父母雙亡今哀戚招魂

台中新光三越13日氣爆釀4死35傷，其中澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成2歲女童重傷住院、她爺奶死亡；家屬今低...

影／台中新光三越氣爆 曹美虹：每位罹難者家屬1100萬元賠償

台中新光三越中港店發生氣爆意外，造成多人傷亡，事發至今已經進入第三天。新光三越營業本部長曹美虹下午出面召開記者會，提出死...

執行工作外勤務？罹難者家屬質疑樓管兼任監工 新光三越解釋了

台中新光三越中港店前天發生氣爆，釀4死36傷，其中2名罹難樓管分別只有34歲和23歲，家屬質問為何讓樓管兼任施工地點的監...

搶救畫面曝！熱心駕駛連闖紅燈送澳門女童就醫 一路直喊「救人」

台中新光三越13日氣爆已釀4死36傷，澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成阿公阿嬤死亡、2歲孫女重傷住院，當天1名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。