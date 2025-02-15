搶救畫面曝！熱心駕駛連闖紅燈送澳門女童就醫 一路直喊「救人」

台中新光三越13日氣爆已釀4死36傷，澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成阿公阿嬤死亡、2歲孫女重傷住院，當天1名蔡姓男子目睹氣爆過程，靠近搖下車窗喊「我載你們去醫院」蔡為了搶救女童顧不得闖紅燈，車內行車記錄器錄也拍下整個驚險過程。

現已退休的蔡先生，平時住南投埔里，他說，當天要去新光三越買東西，在停車場外聽到爆炸巨響，高樓層掉落大量磚瓦，他開到百貨大門前廣場，眼見有人躺在地上，還有1位媽媽抱著小孩，他就說「我送你們去醫院！」

蔡先生沿著台灣大道一路加速，他問澳門一家人當時是否在1樓，女童母親激動說，他們只是走在外面「突然爆炸，上面整片就砸下來了。」

蔡也詢問現場沒有其他人留在那邊可以嗎？女童父親則說自己弟弟還在那邊，但他受傷已經動不了了。

蔡快要抵達澄清醫院時，車子經台灣大道、安和路雖已經紅燈，但他考量女童傷勢要緊，顧不得只好猛按喇叭，也搖下車窗揮手大喊「救人喔！不好意思」。