全力善後 新光三越提供每位罹難者家屬1,100萬元補償金

台中新光三越氣爆意外發生進入第三天，為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，新光三越15日宣布，將提供1,100萬元補償金（包括慰問金、保險理賠及其他補償等），與家屬一起共度難關。新光三越強調，公司始終以「人」為核心，面對此次意外，將救災、救傷放在首位，全力投入後續善後工作。

新光三越今天下午在台中舉行記者會，針對澳門旅客家屬，營業本部長曹美虹表示，自2月14日家屬抵達桃園機場後，新光三越即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通、食宿等所需，協助家屬處理後續事宜。

對於罹難的新光三越員工，公司每天也安排幹部前往現場致意，希望盡最大努力提供協助與關懷。

曹美虹指出，截至昨日（2月14日）為止，仍有11名傷者在台中榮總、林新醫院、澄清醫院與中國醫藥大學附設醫院接受治療，新光三越於事發第一時間安排專責同仁至各院陪同並協助相關事宜，除了提供慰問金，亦全力協調額外看護服務，確保傷者能獲得更好的照護。

同時根據每位傷者的傷勢狀況與家屬需求，協助轉院，其中部分傷者已轉至台北馬偕、林口長庚、高雄榮總接受治療，新光三越持續關注其康復狀況，提供協助與關懷。

曹美虹說，新光三越提供心理支持計畫，與夥伴並肩同行面對這場突如其來的意外事件，許多員工和專櫃人員承受了沉重的心理壓力。新光三越對於員工全力提供一切必要的支持與協助，包括：提出帶薪公假，確保員工的工作權益不受影響等。

同時，新光三越即刻啟動心理支持計畫，積極聯繫專業心理諮商機構，感謝「蛹之生心理諮商所－文心館／五權館」迅速響應。

首波心理支持計畫於今明兩天（2/15、2/16）展開，由專業心理師透過團體諮商，幫助員工梳理內心情緒；未來，新光三越也將進一步擴展心理支持計畫的範圍，讓專櫃夥伴、其他受影響的分店員工等都能獲得妥善的心理支持。

台中新光三越氣爆釀4死30餘傷，為防止類似事件再發生，市府即日起針對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，14日首波稽查2家百貨及2家量販店，查獲2業者有不合格項目，將分別依《建築法》開罰6萬至30萬元罰鍰；另其餘35家大型百貨商場及大型量販店，預計21日前完成聯合稽查。