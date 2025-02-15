新光三越氣爆賠償再增 每位罹難者家屬1100萬元補償金

新光三越今（15）日下午出具最新聲明指出，面對此次意外，將救災、救傷放在首位，並將提供1100萬元補償金，內含慰問金、保險理賠及其他補償等，與家屬一起共度難關。

澳門旅客家屬自2月14日抵達桃園機場後，新光三越即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通、食宿等所需，協助家屬處理後續事宜。

對於罹難的新光三越同仁，新光三越表示，每日安排幹部前往現場致意，希望盡最大努力提供協助與關懷。

新光三越表示，截至2月14日為止，仍有11名傷者在台中榮總、林新醫院、澄清醫院與中國醫藥大學附設醫院接受治療，新光三越於事發第一時間安排專責同仁至各院陪同並協助相關事宜，除了提供慰問金，亦全力協調額外看護服務，確保傷者能獲得更好的照護。

同時，根據每位傷者的傷勢狀況與家屬需求，協助轉院，其中部分傷者已轉至台北馬偕、林口長庚、高雄榮總接受治療，新光三越持續關注其康復狀況，提供協助與關懷。

新光三越指出，面對這場突如其來的意外事件，許多同仁和專櫃人員承受了沉重的心理壓力，新光三越將對同仁全力提供一切必要的支持與協助，包括提出帶薪公假，確保同仁的工作權益不受影響等。

同時，新光三越即刻啟動心理支持計劃，積極聯繫專業心理諮商機構。首波心理支持計畫於今、明兩天展開，由專業心理師透過團體諮商，幫助同仁梳理內心情緒；未來，新光三越也將進一步擴展心理支持計畫的範圍，讓專櫃夥伴、其他受影響的分店同仁等都能獲得妥善的心理支持。