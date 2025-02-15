新光三越爆炸案釀4死 罹難者家屬補償金提高至1100萬元

台中新光三越百貨爆炸案釀4死、36傷，新光三越今發聲明表示，提供每位罹難者家屬1100萬元補償金，澳門旅客家屬全程陪同，傷者提供慰問金，並協助多名傷患轉院，今也啟動首波員工心理支持計畫。

新光三越說明，提供每位罹難者家屬1100萬元補償金（包括慰問金、保險理賠及其他補償等），持續協助傷者醫療 協助轉院、看護服務等照護資源，與家屬一起共度難關。

新光三越說明，針對澳門旅客家屬，自昨家屬團抵達桃園機場後，新光三越即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通、食宿等所需，協助家屬處理後續事宜。

新光三越指出，昨仍有11名傷者在台中榮總、林新醫院、澄清醫院與中國醫藥大學附設醫院治療，已安排專責同仁陪同並協助相關事宜，除了提供慰問金，亦全力協調額外看護服務，確保傷者能獲得更好的照護。並根據傷者傷勢及家屬需求，協助轉院，部分傷者已轉至台北馬偕、林口長庚、高雄榮總接受治療。