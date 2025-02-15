新光三越氣爆澳門一家2死5傷 家屬今現場招魂半小時後低調離去
台中新光三越百貨中港店前天上午氣爆，釀4死36傷，其中7人來自澳門，到台灣旅遊遭逢此劫，57歲鄧姓祖父、58歲盧姓祖母喪生，其餘5人分別受到輕重傷勢。今天下午3時許，澳門籍死者家屬回到事故現場招魂，場面哀戚，約30分鐘後離開。
事發當時，澳門鄧家7人經過中港店台灣大道前的廣場，遭到重物砸到，鄧姓祖父當場死亡，盧姓祖母送醫後宣告不治，2歲的鄧姓小女孩一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復呼吸心跳。家屬昨天抵台，下午陪同檢察官相驗遺體，預計將運回故鄉。
家屬今天下午3時在警方、新光三越與禮儀公司等陪同下，乘坐3輛車，共10多人到事故發生的店前廣場招魂，警方也協助封閉靠近廣場的慢車道，避免人車干擾。招魂儀式約持續30分鐘，場面哀戚肅穆，相關人員也在廣場前放下一束花，3時半許完成儀式後，一行人低調離去。
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