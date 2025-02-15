新光三越氣爆澳門一家2死5傷 家屬今現場招魂半小時後低調離去

台中新光三越百貨中港店前天上午氣爆，釀4死36傷，其中7人來自澳門，到台灣旅遊遭逢此劫，57歲鄧姓祖父、58歲盧姓祖母喪生，其餘5人分別受到輕重傷勢。今天下午3時許，澳門籍死者家屬回到事故現場招魂，場面哀戚，約30分鐘後離開。

事發當時，澳門鄧家7人經過中港店台灣大道前的廣場，遭到重物砸到，鄧姓祖父當場死亡，盧姓祖母送醫後宣告不治，2歲的鄧姓小女孩一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復呼吸心跳。家屬昨天抵台，下午陪同檢察官相驗遺體，預計將運回故鄉。