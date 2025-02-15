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新光三越氣爆釀4死 澳門一家祖父母雙亡今哀戚招魂
台中新光三越13日氣爆釀4死35傷，其中澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成2歲女童重傷住院、她爺奶死亡；家屬今低調赴新光三越正門前招魂，場面哀戚。
澳門傷亡者家屬今下午搭車抵達新光三越台灣大道正門前廣場，路面雖已大致清理完畢，地面磁磚仍留有氣爆時被高樓噴出墜落砸出的多個碎裂凹洞，百貨建物外表破損清晰可見，場面怵目驚心。
家屬抵達前，現場已事先搭建起1個帳篷帷幕，周圍則有十多名身穿制服人員，人手一把黑色雨傘，待家屬到場撐傘協助遮蔽。
澳門一家約下午2點50分抵達，禮儀公司車輛停靠台中港路一側，家屬分兩批下車，在眾人持傘遮蔽下依序進入帳篷內，隨後開始招魂法會。
轄區警方也出動人力，針對台灣大道外側車道靠近新光三越正門處暫時封鎖車道交管。
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