好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

台中新光三越氣爆釀4死、36傷，其中年紀最小的2歲澳門籍鄧姓女童仍在加護病房與死神拔河，持續藥物和溫控等治療；澄清醫院傳出好消息，31歲周姓工人因狀況穩定，今從加護病房轉到普通病房，持續康復中。

澳門鄧姓一家7口，氣爆時路過新光三越廣場，釀2死5傷。2歲女童頭部遭氣爆噴飛掉落物砸中，經送澄清醫院，因受創嚴重，插管轉送中國醫藥大學兒童醫院開刀搶救。

中國兒醫表示，2歲女童頭部重創，如同「石頭砸豆腐」般，顱骨骨折昏迷，當天轉院後緊急開顱減壓手術搶救，送加護病房觀察，有生命危險，這7天都是關鍵期，目前院方持續藥物和溫度控制等治療，持續密切觀察中。

澄清醫院說明，澄清醫院目前收治4名住院傷患。24歲澳門鄧姓女童的叔叔臉部、手臂骨折，經開刀後，傷勢穩定，85歲鄧家沈姓曾祖母左側肋骨骨折，手臂也骨折，已開完刀，傷勢穩定，院方尊重家屬，未告知沈家2人死亡訊息。

澄清醫院表示，另2名工人住院，31歲周姓工人，全身28%燒燙傷，臉部有二級燒燙傷，原在加護病房觀察，今因狀況穩定，轉入普通病房，68歲林姓工人，骨椎骨折，未壓迫神經，暫時不用開刀，病況穩定。