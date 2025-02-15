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新光三越氣爆 賴總統探視病患呼籲：做好工安
新光三越氣爆案釀4死、36人傷，賴清德總統今搭總統專機到台中，探視林新醫院、台中榮總住院傷患。賴清德強調，他指示行政院協助各地方政府做好工安工作，避免工安傷亡。
賴清德上午10時40分在台中市長盧秀燕陪同下，抵達林新醫院，他在探視傷患前接受訪問。
賴清德說，13日台中新光三越百貨氣爆案造成重大傷亡，國人相當關注，行政院長卓榮泰第一時間指示消防署、衛福部，以及台中市政府要做好救災及醫療照顧工作。
賴清德指出，昨天卓榮泰到台中探視傷患，今天他特別來台中探視林新醫院、台中榮總住院傷患，祝傷患早日康復，同時也利用這個機會感謝消防救災、醫療人員，以及見義勇為的民眾、志工，全心全意投入救災行動。
賴清德指出，他也希望行政院長卓榮泰未來能要求相關部會做好工安工作，因為每次的工安意外都造成多人傷亡，是社會的損失，也對家屬造成很大的傷害，未來應該加強工安避免，每一個工程都應該注意流程，避免工安傷亡。
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