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總統探視新光三越氣爆傷患 保全員、工人：好可怕！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統今探視新光三越百貨氣爆住院的28歲陳姓工人。圖／林新醫院提供
賴清德總統今探視新光三越百貨氣爆住院的28歲陳姓工人。圖／林新醫院提供

賴清德今早到台中林新醫院，探視新光三越百貨氣爆住院傷患，43歲顏姓工地保全，以及在11樓施工的28歲陳姓工人，二人都表示「受到很大驚嚇」，總統都有安慰。另有3名工人送加護病房，今全數轉院。

賴清德上午10時40分在台中市長盧秀燕陪同下，探視林新醫院住院2名傷患，分別探視當時在新光三越大樓外工作的43歲顏姓工地保全，以及28歲陳姓機電工人，二人面對總統等人探視，都表示受到很大驚嚇，直呼現場「好可怕！」總統都有安慰，並請院方提供最好醫療與協助。

林新醫院副院長黃永鎮說，林新醫院在這次新光三越氣爆案目前收治5人中，有4人為台北外包機電工程的工人，都沒有住在台中，其中3人收治在加護病房，燒燙傷是長期漫長過程，所以盼回到轉院到住家附近大醫院治療，院方全力協助轉院。

黃永鎮指出，其中20歲陳姓工人傷勢最重，有嚴重嗆傷插管，全身58.5%燒燙傷，送加護病房，因家屬在北部，考量照護方便，昨晚北轉林口長庚；37歲趙姓工人全身31%燒燙傷，今轉淡水馬偕；38歲黃姓水電工全身30%燒燙傷，今天接受清創手術後，預計下午轉回高雄。

黃永鎮說明，林新收治二名住院傷患，分別是43歲顏姓工地保全員，掉落物體砸中左大腿，有10公分撕裂傷，深達肌肉層，用填塞換藥，預計28日開刀二次縫合，預計縫合完、傷口無感染，就可出院；另一名是台北外包機電工程的28歲陳姓工人，左手腕燙傷，雙膝擦傷，預計今轉淡水馬偕。

其中，38歲黃姓水電工因工班承接工期20天的改裝工程，隨工班從高雄北上，當時是在新光三越百貨11樓施工，沒想到施工才4天就遇氣爆。

賴清德總統今在台中市長盧秀燕陪同下，探視新光三越百貨氣爆住院的43歲顏姓工地保全。圖／林新醫院提供
賴清德總統今在台中市長盧秀燕陪同下，探視新光三越百貨氣爆住院的43歲顏姓工地保全。圖／林新醫院提供
賴清德總統今在台中市長盧秀燕陪同下，探視新光三越百貨氣爆住院的28歲陳姓工人。圖／林新醫院提供
賴清德總統今在台中市長盧秀燕陪同下，探視新光三越百貨氣爆住院的28歲陳姓工人。圖／林新醫院提供

台中市 新光三越氣爆

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