影／剛傳照給姊...就氣爆失聯！新光三越24歲重傷樓管昨晚清醒

台中新光三越中港店爆炸案釀4死36傷，其中24歲姜姓男樓管顱內出血送台中榮總，一度出現腦水腫、中度昏迷，所幸昨晚已恢復意識，目前院方給予鎮定劑，對病情審慎樂觀。賴清德總統稍早也到院關心姜姓樓管，要求市府協助術後復健與工作保障。

賴清德總統今天上午赴台中林新醫院、台中榮總探視傷患，11時20分許抵達中榮，33分許下樓，現場媒體詢問傷患狀況，賴總統表示應該要由院方說明，有鼓勵病患與家屬，隨後乘車離去。

中榮院長傅雲慶說，姜姓患者是樓管，事發前10分鐘在11樓，還有傳照片給他的二姊，表示很興奮，沒想到10分鐘後就失去聯絡；被送到醫院時，傷患頭部嚴重外傷、多處骨折且呼吸不順，院方在急診室插管，電腦斷層掃描後又發現顱骨眼眶、右面骨、頸椎第五節與第七節骨折，兩側顱內出血。

傅雲慶表示，姜姓患者當時出血量不算太多，不用開刀，當天住進加護病房，晚上卻因為腦水腫導致腦壓升高到25，正常應該是15以下；院方當晚開刀裝入顱內壓監視器，積極用藥，後續腦壓下降到13、14。昨晚姜姓患者已經清醒，由於比較激動，院方給予鎮定劑讓腦細胞休息，預計下周一、二就可以停用鎮定劑，讓他恢復。

傅雲慶指出，從腦壓、出血量等客觀數據來看，姜姓患者的恢復情況比較樂觀，不過神經功能要完全清醒才能百分之百判斷，具體復原狀況仍要等幾天；姜姓患者的媽媽擔心兒子以後的工作，賴總統有交代市府，希望和新光三越公司保障傷患日後的工作權，也要給予幾個月的復健時間。