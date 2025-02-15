短短3個月已3起重大氣爆事件 醫師分析有4大主因提解方

為何氣爆事件一直反覆發生？胸腔暨重症專科醫師黃軒今天在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，最近氣爆事件好像很頻繁，一查近期已連續發生氣爆公安事件，才知道氣爆儼然是公眾的危害之一。從去年12月至今短短3個月，已經有3件重大的氣爆公安事件了。

台中新光三越2月13日氣爆事故，造成4死40傷，初步調查顯示可能與施工人員切割瓦斯管線導致瓦斯洩漏有關。黃軒細數國內近期發生的氣爆公安事件，還有2月6日新竹縣遠東新世紀化纖廠氣爆，2死19傷，初判原因是熱媒油外洩引發爆炸。2024年12月6日台南市永康區金屬加工廠氣爆，1死4傷，可能與工廠內部瓦斯設備維護不當有關。

為何氣爆事件會連續發生？黃軒表示，台灣近年來接連發生多起氣爆事故，這種情況並非偶然，而是多種因素交織導致的。主因包括設備老化、缺乏監管、安全意識、管理漏洞等。

他說，老舊管線與設備缺乏更新，政府應強制逐步淘汰老舊管線，提供補助計畫鼓勵商家與民眾更新設備，建立定期強制檢查制度，確保瓦斯管線符合標準。而瓦斯洩漏監管與檢查不足，應強制瓦斯檢查制度、建立公開查詢系統、提高檢查透明度。

而施工與工安管理缺陷，黃軒表示，施工前，政府應強制要求瓦斯檢測與安全計畫，確保管線未洩漏後才能施工。並建立「施工瓦斯洩漏感測」機制，在高風險區域施工時，強制安裝氣體偵測器與自動切斷裝置。加強工安教育，所有施工、餐飲、工廠業者每年必須接受氣爆安全訓練，學習如何處理瓦斯洩漏危機。

此外，大眾安全意識不足，黃軒表示，政府應推廣「全民瓦斯安全教育」，透過學校、社區、電視廣告等方式，提升大眾防災意識。設置「瓦斯安全專線」，讓民眾在發現瓦斯異常時，能隨時聯絡專業人員協助。只要政府、企業、民眾共同努力，台灣才能有效降低氣爆事故的發生率。