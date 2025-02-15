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台中新光三越氣爆傷患達40人 今增1傷者就醫後返家

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日上午，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，其中25人已經出院、3人OHCA（到院前心肺功能停止)，另有一般病房6名，加護病房5名。

依照檢傷分級，第一級（最嚴重）7人、二級9人、三級17人、四級6人。目前5家醫院分別收治11人，分別為中國附醫加護病房、台中榮總加護病房、林口長庚加護病房各1人、林新醫院一般病房以及加護病房各有2人、澄清中港一般病房有4人。其中，中國附醫新增的1名傷患，在急診處置後已經出院返家。

另，昨天有一名傷患因為考量家屬照顧方便，北轉林口長庚。該患者為20多歲男性、工班成員，未經過急診，而是直接聯繫燒燙傷加護病房。

台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日上午，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，新增一名傷患在急診處置後已經出院返家。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日上午，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，新增一名傷患在急診處置後已經出院返家。記者黃仲裕／攝影

台中市 新光三越氣爆

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