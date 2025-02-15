台中新光三越氣爆傷患達40人 今增1傷者就醫後返家

台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日上午，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，其中25人已經出院、3人OHCA（到院前心肺功能停止)，另有一般病房6名，加護病房5名。

依照檢傷分級，第一級（最嚴重）7人、二級9人、三級17人、四級6人。目前5家醫院分別收治11人，分別為中國附醫加護病房、台中榮總加護病房、林口長庚加護病房各1人、林新醫院一般病房以及加護病房各有2人、澄清中港一般病房有4人。其中，中國附醫新增的1名傷患，在急診處置後已經出院返家。