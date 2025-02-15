台中新光三越氣爆傷患達40人 今增1傷者就醫後返家
台中新光三越13日發生氣爆案，據衛福部統計，截至15日上午，不包含1人明顯死亡未急救者，就醫傷患共有39人，其中25人已經出院、3人OHCA（到院前心肺功能停止)，另有一般病房6名，加護病房5名。
依照檢傷分級，第一級（最嚴重）7人、二級9人、三級17人、四級6人。目前5家醫院分別收治11人，分別為中國附醫加護病房、台中榮總加護病房、林口長庚加護病房各1人、林新醫院一般病房以及加護病房各有2人、澄清中港一般病房有4人。其中，中國附醫新增的1名傷患，在急診處置後已經出院返家。
另，昨天有一名傷患因為考量家屬照顧方便，北轉林口長庚。該患者為20多歲男性、工班成員，未經過急診，而是直接聯繫燒燙傷加護病房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言