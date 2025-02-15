新光三越氣爆未即廣播疏散人群...先安撫VIP？公司回應了

台中新光三越百貨氣爆造成4死至少39傷，自稱百貨員工的網友發文爆料，指爆炸後百貨未立即疏散顧客，「而是先去安撫VIP」。新光三越表示，釐清當天狀況後會對外說明。

自稱新光三越百貨員工的網友貼文指出，氣爆後，新光三越「連廣播通知都沒有」，沒有馬上立即顧客，反而第一時間去安撫VIP室的客人。

員工表示，其他樓層的員工是在爆炸後20分鐘左右，才被通知要疏散，期間完全不知道發生了什麼事，「令人非常憤怒。」

當天在新光三越百貨消費多位民眾，今天受訪表示，當時的確沒有聽到廣播，而是感到劇烈震動之後，第一時間呆若木雞，接著嚇得拔腿就跑，但是不曉得發生什麼事，顧客群幾乎是嚇到慌不擇路，一時不知怎麼辦？直到有人往樓梯間跑，她才跟著跑。

有員工也證實了這一說法，表示爆炸發生時，有些櫃位甚至直接從眼前消失，直到樓管通知他們趕快撤離。