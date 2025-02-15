新光三越氣爆…本部長承諾全力善後 她憶921過往：最體恤下屬的主管

台中新光三越13日上午發生氣爆事故，造成4死38傷，市府勒令中港店無限期停業，直至調查結果出爐、改善完畢。新光三越也於昨（14日）日召開說明會，營業本部長曹美虹代表公司向大眾報告處理進度及回應疑問。有網友在媒體上看見曹美虹的身影，回憶起過去921地震時仍擔任樓管的她，就相當體恤下屬，任何事都親力親為、為大家著想。

新光三越營業本部長曹美虹昨日於說明會上表示，對於此次事故公司將全力善後，盡力給予罹難家屬、傷者協助，「新光三越以人為核心，這次事件是非常大的傷痛，但對於該負的責任決不會逃避」。而中港店現有約300多名正式員工，除了安全人員與警衛留守，其他暫無法調配的員工都是帶薪休公假，不會影響員工本身的休假天數。

有網友在新聞上看見曹部長的身影，於Threads上回憶過去與她共事的經歷。原PO表示，921大地震當年，曹美虹時任廣三SOGO的樓面主管，地震隔天櫃姐照常到櫃位上班，就看到她帶著塑膠手套在清玻璃碎片，並要大家別動，她有戴手套，她來就好，還請大家通知沒來的櫃姐不必到場，當日休館。

不少從事百貨業的網友也稱讚曹部長相當體恤下屬，「曹姐是最棒的主管！總是親力親為，真的出包時，也不發脾氣，用最快最理想的方法解決，更不會怪底下人」、「曹部長是最體恤員工的，懷孕的櫃姐可以在賣場坐下來，是由她開始的」、「她真的是唯一會跟員工打招呼的好主管」。

也有人對於曹部長的發言表示感慨，「看得出來她是真的哽咽，看到那段我也忍不住哽咽了一下。真的是當過底層才懂得底層的辛苦，難過惋惜也是發自內心的」、「看她真誠地講出每個字，尤其說到新光以人為本及員工帶薪休假，超感動的」、「曹姐辛苦了」。