跪地搶救新光三越傷患 彰基熱血護理師情侶今獲院方10萬獎勵

台中新光三越百貨本月13日中午氣爆，造成4死34傷悲劇，當時，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇奕帆、郭芸亘正在大樓逛街，在氣爆當下，雙雙發揮「急診魂」，衝出戶外跪著搶救6名傷患，勇敢的身影感動千萬人，彰基總院長陳穆寬今天一早到急診部，頒發兩人共10萬元禮券獎勵。

在受獎時，蘇奕帆感謝總院長陳穆寬的肯定，但他說，當面對災害發生，所有在場的急診醫護人員，都會挺身而出，以救人為第一優先，「救一個算一個」； 郭芸亘也說，感謝在網路上，大家的稱讚，但當時沒有想那麼多，就是發揮「急診魂」，以救人為第一優先。

蘇奕帆擔任護理師5年、郭芸亘4年，當天，他們正值休假，相約至台中新光三越逛街。誰也沒想到，這場猛烈的氣爆突然襲來，伴隨著巨響與震動，現場散布石礫、多人倒臥，在眾人驚慌失措之際，他們沒有選擇離開，而是基於急診護理師本能衝向災難現場，即時救援，他們雙雙跪著，蘇奕帆為傷患做CPR、郭芸亘打點滴。

蘇奕帆今天輪休、郭芸亘則是值大夜班，彰基總院長陳穆寬今天早上7點30半，趕在為患者開刀前，專程前往急診室，由急診部主任李宗翰陪同，頒獎表揚他們的見義勇為，感謝及肯定發揮醫護人員及彰基傳統精神。

「這不是偶然，而是我們這幾年重塑醫院文化的成果。」陳穆寬表示，面對這幾年醫療商業化以及人力缺的海嘯，彰基致力於塑造專業、正直、熱情的醫療團隊，不以賺錢為目的，讓醫護人員不只是執行職責，更擁有主動關懷社會的使命感。

陳穆寬說，蘇奕帆與郭芸亘的即時救援，不只是見義勇為，而是彰基精神─謙卑服事的表現，實現醫護人員不僅在醫院內拯救患者生命，即使在日常生活中，遇到突發狀況，也能不畏危險，挺身而出，這是最珍貴的價值。」

陳穆寬強調，頒給兩人10萬元筆獎金，不只是對他們的嘉許，更是希望傳遞一個信念，即醫護人員的價值，不僅限於醫院，而是無時無刻都能成為守護生命的力量。

他說，這場氣爆帶來了無數傷痛，但在混亂與悲劇中，蘇奕帆與郭芸亘用行動詮釋了何謂醫者仁心。他們的故事不僅感動人心，也讓社會看見，當危難降臨，仍有一群人願意迎難而上，燃燒自己，只為點亮他人生命的希望。