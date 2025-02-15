新光三越總座吳昕陽發員工信：沒有一個人是孤單的

台中新光三越發生重大氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽昨（14）日發布給內部員工一封信，向員工喊話「沒有一個人是孤單的」會確保其工作權益不受影響。

新光三越昨日宣布啟動緊急機制雙管齊下全力解決問題。針對受害者持續提供專人陪伴處理後續事宜，並且成立「受害人0800專線」。

吳昕陽在給員工一封信中強調，「希望每一位同仁知道，沒有一個人是孤單的，並表示這份團結與溫暖，是新光三越最珍貴的力量。最後，向員工喊話，請大家照顧好自己與身邊的同事，讓我們彼此關懷，逐步走出陰霾。他也感謝員工的理解與努力，期望能一起攜手度過這段艱難的時光。」

對於受影響的品牌商，新光三越也表示，在第一時間就進行聯繫、並盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越表示，新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，並將全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。

為妥善處理本次事件，新光三越指出，已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括：台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置及相關後續事宜。

對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越說明，已安排專人全程陪同。