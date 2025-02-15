新光三越總座吳昕陽發員工信：沒有一個人是孤單的

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
新光三越總經理吳昕陽14日發布給內部員工一封信，向員工喊話「沒有一個人是孤單的」。 聯合報系資料照
新光三越總經理吳昕陽14日發布給內部員工一封信，向員工喊話「沒有一個人是孤單的」。 聯合報系資料照

台中新光三越發生重大氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽昨（14）日發布給內部員工一封信，向員工喊話「沒有一個人是孤單的」會確保其工作權益不受影響。

新光三越昨日宣布啟動緊急機制雙管齊下全力解決問題。針對受害者持續提供專人陪伴處理後續事宜，並且成立「受害人0800專線」。

吳昕陽在給員工一封信中強調，「希望每一位同仁知道，沒有一個人是孤單的，並表示這份團結與溫暖，是新光三越最珍貴的力量。最後，向員工喊話，請大家照顧好自己與身邊的同事，讓我們彼此關懷，逐步走出陰霾。他也感謝員工的理解與努力，期望能一起攜手度過這段艱難的時光。」

對於受影響的品牌商，新光三越也表示，在第一時間就進行聯繫、並盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越表示，新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，並將全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。

為妥善處理本次事件，新光三越指出，已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括：台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置及相關後續事宜。

對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越說明，已安排專人全程陪同。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

新光三越氣爆影響勞工權益 中市勞工局提供三大支援

曾經夜夜明亮的新光三越 台中人感傷「你暫時受傷了」

談新光三越台中店氣爆 賈永婕：101啟動自主檢查

新光三越中港店無限期停業 300多名正式員工可帶薪休假

相關新聞

新光三越氣爆調查 「聞到瓦斯味 20分鐘後爆炸」

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅五傷，氣爆原因仍待調查。消防署昨表示，氣爆前，現場有人使用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北...

女樓管家屬慟「頭一邊不見了」

澳門鄧姓一家四代七人遇氣爆釀二死五傷，親友團昨搭機抵台，奔波在醫院與殯儀館間；家族二歲女童頭部重創，開顱手術後昏迷指數三...

護理師情侶、土木工程師 「急診魂」上身

台中新光三越氣爆現場宛如災難片，有急診護理師情侶檔正巧在逛街，當場發揮「急診魂」，衝到戶外搶救六名傷患。也有鄰近工地的木...

百貨賣場縣市大稽查 新光三越設受害窗口

新光三越氣爆．死傷慘重，台中市長盧秀燕昨說，要求業者成立受害者服務窗口，專人處理，並且每天對外說明處理進度。新光三越昨傍...

專家揭陋習：明天施工 今天還改圖

台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工...

新光三越案中央應變 卓揆率部會助中市府解決

台中新光三越氣爆釀4死34傷，賴清德總統昨（14）日指示，由行政院長卓榮泰率領相關部會，協助台中市政府積極解決各項問題；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。