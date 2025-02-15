新光三越案中央應變 卓揆率部會助中市府解決

經濟日報／ 記者余弦妙宋健生／台北、台中報導
行政院長卓榮泰（左）。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）。聯合報系資料照

台中新光三越氣爆釀4死34傷，賴清德總統昨（14）日指示，由行政院長卓榮泰率領相關部會，協助台中市政府積極解決各項問題；卓榮泰昨日南下台中聽取氣爆事件救援及應變情形，並探視傷者。

台中市長盧秀燕昨日召開二級災害應變中心第二次工作會議，宣布對全市大型百貨商場及量販店全面展開公安稽查等啟動三大專案行動。

台中新光三越氣爆事故後無限期停業，賴總統表示，對不幸事件造成多人傷亡表達哀悼，同時，請卓揆率領相關部會，協助台中市政府解決各項問題。

卓榮泰南下台中聽取氣爆事件救援及應變情形，內政部簡報指出，台中新光三越裝修沒有提出申請，違反建築法；而施工過程屏蔽火警訊號，違反消防法的規定，將請台中市都發局查明，如有違規會依法開罰。

卓榮泰指示，盡速釐清事故原因，進一步追究責任。另外，針對新光三越氣爆後的建築物安全，卓榮泰責成台中市都發局透過技師鑑定安全，不允許有第二次傷害，是否要補強結構，也請地方政府督導，確保建築物安全。

台中市長盧秀燕昨日在防災應變會議宣布啟動三大專案行動：針對全市大型百貨商場及量販店全面展開公安稽查；衛生局開設心理諮詢關懷服務窗口，提供受害者心理諮詢關懷；成立法律服務專案，協助受害者向新光三越求償；同時，市府也要求新光三越即日起成立受害者服務窗口，每天定時向外界說明處理進度，捍衛民眾權益。

新光三越昨晚在台中新光三越百貨後方車道廣場召開記者會，由營業本部長曹美虹出面說明，針對新光吳家在事發30小時後都未受訪，她強調，第一時間以救人救災為優先，並依序處理後續動作；對台中店300多名員工，曹美虹說，除了必要安全人員留守現場，其他全部以公假帶薪休假。

台中市 新光三越氣爆

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