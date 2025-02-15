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護理師情侶、土木工程師 「急診魂」上身

聯合報／ 記者劉明岩曾健祐／連線報導
氣爆意外發生後，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇奕帆（左）、郭芸亘「急診魂」上身，奮不顧身搶救傷患。記者劉明岩／攝影
氣爆意外發生後，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇奕帆（左）、郭芸亘「急診魂」上身，奮不顧身搶救傷患。記者劉明岩／攝影

台中新光三越氣爆現場宛如災難片，有急診護理師情侶檔正巧在逛街，當場發揮「急診魂」，衝到戶外搶救六名傷患。也有鄰近工地的木土工程師見現場只有一人在作心肺復甦術（ＣＰＲ），趕緊上前接手救援，熱血義行贏得稱讚。

氣爆當時，台中市消防局黎明消防分隊一輛救護車出勤結束，返隊途中在新光三越前路口等紅燈，當場目擊氣爆瞬間，大量破碎磚塊、玻璃、鋼架等從高樓散落，立即回報一一九勤務中心，隨即投入救援。

爆炸後現場散落碎片，多人倒地不起，一名白髮男子在瓦礫堆間，不斷為傷者ＣＰＲ。這名男子為鄰近工地的劉姓土木工程師，一聽到爆炸聲衝過去，發現情況很嚴重，初期只有一人在作ＣＰＲ，「每分鐘要作一百多下，相當耗體力」，他急忙接手。

彰基急診部護理師蘇奕帆、郭芸亘是情侶，醫護資歷約四、五年，二人趁情人節前到新光三越逛街，蘇到六樓找朋友，郭留在四樓，氣爆發生時，蘇聽到巨響，樓層大震動，直覺不像地震，衝下樓找到女友後，兩人衝到一樓。

「戶外像災難片，瓦礫散落滿地，多人躺在地上。」蘇奕帆說，衝到現場時已有救護車，他們發現澳門籍鄧姓夫婦，鄧男已明顯死亡，相距約二公尺的鄧妻沒有外傷，但已沒有呼吸心跳，立即施以ＣＰＲ，劉男也過來接手，女友從救護車拿點滴施打，很遺憾送醫後仍告不治。

蘇奕帆表示，他們協助現場另五名傷患，評估及包紮傷口，女友幫忙打點滴，待了大約二個小時，忙著救人，忘了疲累；他喜歡急診護理師工作，將堅守崗位幫助更多人。郭芸亘說，當時「急診魂」上身，沒多想就衝去救人。

台中市 救護車 新光三越氣爆 護理師

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