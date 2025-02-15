女樓管家屬慟「頭一邊不見了」

澳門鄧姓一家四代七人遇氣爆釀二死五傷，親友團昨搭機抵台，奔波在醫院與殯儀館間；家族二歲女童頭部重創，開顱手術後昏迷指數三分，未來七天是關鍵。廿四歲林姓女死者家屬昨淚崩，心痛「頭一邊不見了」，心碎領取遺體送回新竹老家。

鄧家曾祖母、八十五歲沈婦骨折住院，昨仍不知兒、媳已過世。行政院長卓榮泰昨到醫院探望後說，鄧家曾祖母心情平穩，雖痛苦但面帶笑容。沈婦頭部外傷、右肱骨骨折，無生命危險。醫院依照家屬指示，未透露家族二人死訊。

鄧家最年幼的二歲女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管；醫師表示，就像「石頭砸豆腐」般，女童腦部有血塊，瀰漫性腦傷，緊急開顱手術後，目前在加護病房觀察，有生命危險。女童父母顧不得傷勢，陪同愛女直到進了手術房，才簡單包紮傷口。

澳門親友團八人昨抵達，下午由陸委會副主委沈有忠陪同，分別到醫院探視，也到台中殯儀館指認五十六歲鄧男、五十八歲盧女夫婦屍體。檢察官相驗時，澳門紅十字會成員到場協助，我方紅十字會將協助家屬運送遺體。

據了解，死者鄧男是退休員警，兒子是現役特警隊員，家屬盼行政程序簡便。至於死者遺體是否火化，或以棺木運回澳門，仍在討論。

法務部官員表示，依犯罪被害人權益保障法，外籍人士在我境內因犯罪行為死亡，同樣可申請犯罪補償金；如氣爆案與刑責有關，無論本國籍或外國籍，都可申請犯保補償金，每名死者遺屬可申請一八○萬元，檢方在結案後協助辦理。

廿四歲林姓女樓管商場樓梯間殞命，家屬昨抵達殯儀館，淚崩不止。林女是家中獨生女，家屬說，林女原定三月離職，因故延到六月，也預定今年與男友結婚，沒想到遭劫身亡。新光三越代表昨到靈堂前鞠躬致歉，家屬痛訴「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血」，讓聞者鼻酸。

林女父母掩淚難忍女兒逝去，林父說，謝謝大家關心，女兒受害就是受害了，希望各界多關心工安問題，意外不要再發生。林女的姑姑質疑，「監工為何要小女生負責？擔子是否太重了？」

另一名死者陳姓男樓管家屬，昨搭車到新光三越後，舉白色招魂幡到十二樓梯間招魂；林女家屬也回到傷心地招魂，決定將遺體送回新竹老家。