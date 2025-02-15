專家揭陋習：明天施工 今天還改圖

台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工、今天還在改圖，最後只好直接施工。專家認為，市府可納入第三方督導，委託專業公會確認業者有無按許可施工。

一名土木技師指出，通常工地、營造廠、施工單位會有相關技師指導，再由工地主任請跑照的人向建管單位申請施工許可證，當所有文件都下來，才能開始施工。

該技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但更多的是陋習，甚至是便宜行事，大部分是業主、設計單位造成，例如明天要施工、今天還在改圖，最後時程來不及，只好睜一隻眼閉一隻眼直接施工，如果被抓到頂多罰錢，但是出了人命就非常嚴重，這次台中新光三越「代誌就很大條」。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，設計人、監造人有權利也有義務，要督導是否落實圖面製作及是否符合公安規定。市府可加強督導，在市府人力有限下，可委託專業公會做第三方督導，確認業者有無確實按照室內裝修許可施工。

要如何發現未申報者？徐茂卿認為，室內裝修會敲敲打打，例如大樓社區多少有管委會，一定知道哪一戶在施工，可藉此舉報。

「你想違規就要面臨重罰。」一名建管處官員表示，業者不來申請，就會被重罰，如果遲遲不申請，就會連續開罰，最後裝修還會被全部拆掉。建管處也會主動出擊，每年百貨商場周年慶及歲末年終抽查，會有無預警動態公共安全聯合檢查。