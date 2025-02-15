聽新聞
0:00 / 0:00

專家揭陋習：明天施工 今天還改圖

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報發生氣爆，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報發生氣爆，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工、今天還在改圖，最後只好直接施工。專家認為，市府可納入第三方督導，委託專業公會確認業者有無按許可施工。

一名土木技師指出，通常工地、營造廠、施工單位會有相關技師指導，再由工地主任請跑照的人向建管單位申請施工許可證，當所有文件都下來，才能開始施工。

該技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但更多的是陋習，甚至是便宜行事，大部分是業主、設計單位造成，例如明天要施工、今天還在改圖，最後時程來不及，只好睜一隻眼閉一隻眼直接施工，如果被抓到頂多罰錢，但是出了人命就非常嚴重，這次台中新光三越「代誌就很大條」。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，設計人、監造人有權利也有義務，要督導是否落實圖面製作及是否符合公安規定。市府可加強督導，在市府人力有限下，可委託專業公會做第三方督導，確認業者有無確實按照室內裝修許可施工。

要如何發現未申報者？徐茂卿認為，室內裝修會敲敲打打，例如大樓社區多少有管委會，一定知道哪一戶在施工，可藉此舉報。

「你想違規就要面臨重罰。」一名建管處官員表示，業者不來申請，就會被重罰，如果遲遲不申請，就會連續開罰，最後裝修還會被全部拆掉。建管處也會主動出擊，每年百貨商場周年慶及歲末年終抽查，會有無預警動態公共安全聯合檢查。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

川普推翻家用品節能標準 專家：如MAGA懷念輝煌時代

曾經夜夜明亮的新光三越 台中人感傷「你暫時受傷了」

新光三越中港店無限期停業 300多名正式員工可帶薪休假

今起抽查百貨美食街及餐廳室內裝修 北市先查11家新光三越

相關新聞

新光三越氣爆調查 「聞到瓦斯味 20分鐘後爆炸」

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅五傷，氣爆原因仍待調查。消防署昨表示，氣爆前，現場有人使用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北...

女樓管家屬慟「頭一邊不見了」

澳門鄧姓一家四代七人遇氣爆釀二死五傷，親友團昨搭機抵台，奔波在醫院與殯儀館間；家族二歲女童頭部重創，開顱手術後昏迷指數三...

護理師情侶、土木工程師 「急診魂」上身

台中新光三越氣爆現場宛如災難片，有急診護理師情侶檔正巧在逛街，當場發揮「急診魂」，衝到戶外搶救六名傷患。也有鄰近工地的木...

百貨賣場縣市大稽查 新光三越設受害窗口

新光三越氣爆．死傷慘重，台中市長盧秀燕昨說，要求業者成立受害者服務窗口，專人處理，並且每天對外說明處理進度。新光三越昨傍...

專家揭陋習：明天施工 今天還改圖

台中新光三越改裝施工未向消防、建管單位申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工...

新光三越氣爆影響勞工權益 中市勞工局提供三大支援

台中新光三越氣爆造成重大傷亡，台中市政府已勒令停業，台中市勞工局為維護勞工權益，特別在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。