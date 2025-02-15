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百貨賣場縣市大稽查 新光三越設受害窗口

聯合報／ 本報記者／連線報導
台中新光三越昨發生爆炸事件，北市建管處昨抽查轄內大型百貨商場裝修，檢視是否有未經許可擅自進行室內裝修。記者許正宏／攝影
台中新光三越昨發生爆炸事件，北市建管處昨抽查轄內大型百貨商場裝修，檢視是否有未經許可擅自進行室內裝修。記者許正宏／攝影

新光三越氣爆．死傷慘重，台中市盧秀燕昨說，要求業者成立受害者服務窗口，專人處理，並且每天對外說明處理進度。新光三越昨傍晚五時，應盧要求開說明會前，高樓玻璃碎片還掉落在管制區域，對於事故現場相關問題，業者僅表示，檢方指示不要對外說明。

昨天多個縣市都針對百貨公司、賣場等展開公安稽查。中市都發局稽查四家，有二家不合格，將開罰六萬至卅萬元，並限期改善；其餘卅五家二月廿一日前完成稽查。

盧秀燕昨主持氣爆應變會議，她表示，爆炸嚴重，擔心高樓層外牆釀二次災害，要求拆除危險物品；受害者反映不知如何與業者聯繫，要求成立單一窗口，公布聯絡方式與負責人，業者每天應向社會報告處理進度。盧秀燕說，若有受害者想請求賠償，法制局將共同協助；針對受驚嚇者，社會、衛生局將開設心理諮商服務專案。

新光三越營業本部長曹美虹說，將全力善後，陪同死傷者處理後續，現場僅有安全人員、警衛留守，其餘員工帶薪休公假，不會動用自己的假；昨已開通受害人專線0800-008-011，每天上午十時到下午六時專人受理。

對於櫃位改裝未申請，曹美虹說，這是時間差造成的，虛心接受處分，將全力配合。為何派樓管擔任監工、事發前有收到瓦斯外洩通報嗎？她強調，事故現場的問題，檢方還在偵辦中，已指示不要對外說明。

台中市 新光三越氣爆 瓦斯外洩 盧秀燕

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