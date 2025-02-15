新光三越氣爆調查 「聞到瓦斯味 20分鐘後爆炸」

新光三越台中店十三日氣爆釀四死卅五傷，氣爆原因仍待調查。消防署昨表示，氣爆前，現場有人使用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時爆炸，且「有廠商聞到瓦斯味，廿分鐘後爆炸」，初步認定裝修與爆炸有相關性。

台中地檢署檢察官昨會同火調人員、警方二度重返氣爆現場勘驗，全案朝過失致死、公共危險罪偵辦。火調人員排除粉塵爆炸，目前跡證都指向瓦斯氣爆，但為何如此嚴重，仍要進一步釐清。

爆炸點疑為建築物十二樓東北側。消防署組長鄭志強說，東北角爆炸位置，建物柱子脫落、帷幕牆剝落，固定架也都損毀。救護人員也說，二名樓管死者分別在十一樓、十二樓梯間發現，與其他重傷住院的工人位置雷同，也都靠近建築物東北側；不排除因氣爆強大壓力，把死傷者往梯間方向推。

檢方前晚複訊十六名裝修及拆除業者、欣中瓦斯與新光三越職員，都屬證人身分，全諭知請回；昨相驗完四具遺體，死者多因頭胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。

行政院長卓榮泰昨下午到勞動部勞動力發展署中彰投分署聽取簡報，隨後前往中港澄清醫院探視傷者。卓榮泰說，氣爆後建築結構要鑑定，釐清事發原因，當成未來重要課程，中央、地方努力防範。

消防署表示，新光三越十二樓整修工程預計從十日至三月十二日，業者未向台中市消防局提報施工中消防防護計畫，工班十日就進行拆除工程。

台中市消防局長孫福佑也證實，施工現場消防警報器設備遭關閉，這是錯誤程序，依違反消防法開罰卅萬元，未提報施工防護計畫，也開罰卅萬元。都發局也因新光三越未提出室內裝修申請，違反建築法開罰卅萬；另勞工局依違反職安法開罰卅萬元。

消防局初步認定為瓦斯氣爆釀災，但是仍有許多疑點待釐清。孫福佑說，氣爆通常伴隨燃燒，但現場未見火光，以熱顯像儀現場監測，內部溫度最高為攝氏廿四度，甚至部分區域僅十九度，是否有燃燒，仍待採證調查。

調查人員昨重返現場勘災到晚間，據了解，現場破壞力驚人、毀損狀況嚴重，無桶裝瓦斯、氫氣或粉塵爆炸等痕跡，認定只剩下瓦斯氣爆，才有如此嚴重的爆破力；外洩的瓦斯可能瞬間燃燒殆盡，才未起火。

不過，工人頭髮被燒焦，大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺說，氣爆會燃燒，但現場照片看起來很乾淨，一點都不像爆炸完，比較像地震垮光了，很讓人疑惑。