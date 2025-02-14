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新光三越氣爆案 1傷患北轉林口長庚燒燙傷加護病房

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
台中新光三越氣爆案的患者中，其中一名從台中醫院轉至林口長庚醫院治療。圖為工程人員進行百貨外牆檢視。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越氣爆案的患者中，其中一名從台中醫院轉至林口長庚醫院治療。圖為工程人員進行百貨外牆檢視。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越氣爆案，釀4人死亡，據衛福部統計，此案總計造成38名傷患，目前仍有5人在加護病房，今天有一名患者自台中轉至林口長庚救治，衛福部次長林靜儀表示，因該名患者的家屬，平常居住在北部，考量照顧方便，因此轉院，台中當地的醫療量能無虞。

衛福部統計至今天下午六點，目前傷患共38人，其中24人已經出院、5人在加護病房、6人一般病房；依照檢傷分級，第一級（最嚴重）6人、二級10人、三級16人、四級6人。

目前五家醫院分別收治11人，分別為中國附醫加護病房、台中榮總加護病房、林口長庚加護病房各1人、林新醫院一般病房以及加護病房各有2人、澄清中港一般病房有4人。

今新增收治台中新光三越氣爆案患者的林口長庚醫院，據了解，是今天從台中醫院北轉，該名患者是一位年約20歲男性，為工班成員，未經過該院急診，而是直接聯繫燒燙傷加護病房。

據知情醫師指出，該名患者的燒燙傷，除了需要急性治療的換藥、輸液外，後續皮膚處理等相當複雜，林口長庚醫院燒燙傷治療相當出名，因此轉院原因有可能是家屬要求，也可能因為當地醫院量能受限等原因。

衛福部次長林靜儀說，家屬平常在北部考量照顧方便，因此轉院，當地醫療量能無虞。

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