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台中新光三越氣爆 總經理吳昕陽：沒有一個人是孤單的

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台中新光三越氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）表示，善後列為第一優先。（中央社）
台中新光三越氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）表示，善後列為第一優先。（中央社）

面對13日的氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽在事發隔天（14日）對公司內部發表一封380字的內部公開信，穩定公司內士氣。

信件內容如下：

各位同仁，大家好：

台中中港店發生了令人沉痛不捨的意外事件，面對突如其来的變故此刻的我和大家有著一樣哀痛的心情。我們是一個大家庭，在這個艱難的時刻，我們同在，公司會全力提供一切必要的支持舆協助。

在此次的意外中，很遺憾的有同仁離開我們，我們懷著沉痛的心情，向不幸罹難的同仁致以最深切的哀悼。他們曾與我們並肩努力，為團隊獻出心力，他們的離開，讓我們無比不捨。同一時間，對於仍在與傷痛奮鬥的同仁，我們深深地掛念，也期盼他們能夠早日康復，公司將全力提供協助，與你們一起度過這段艱難的時光。

我希望每一位同仁知道，沒有一個人是孤單的。我要感謝所有同仁在困難時刻仍然彼此支持、互相關懷。這份團結與溫暖，是我們最珍貴的力量。未來，無論面對任何挑戰，我們都將並肩前行，共同守護這個我們一起努力打拚的環境。

請大家照顧好自己與身邊的同事，讓我們彼此關懷，逐步走出陰霾。若有任何需求或疑問，請隨時向主管反映，公司會盡全力協助。

再次謝謝大家的理解與努力，讓我們一起攜手度過這段艱難的時光。

昕陽謹上2025.2.14

台中市 新光三越氣爆

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