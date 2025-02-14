新光三越爆炸案釀4死 業者再發聲明：設立0800專線

台中新光三越百貨昨發生爆炸案，造成4死、34傷，新光三越今再發聲明表示，新光三越將全力投入台中店意外事件善後，持續關懷罹難者家屬與同仁，新光三越也設立0800專線全力後續協助。

新光三越聲明表示，新光三越全力投入台中店意外事件善後，持續關懷罹難者家屬與同仁，針對台中中港店意外事件，新光三越深感悲痛，全力投入善後工作。

對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越已安排專人全程陪同，自2月14日上午9時起在桃園機場接機，並協助處理來台期間的各項事宜，確保家屬能獲得最完善的照顧與支持。同時，新光三越也持續關懷兩名不幸罹難的同仁家屬。

新光三越說明，為妥善處理本次事件，新光三越已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置及相關後續事宜。