新光三越中港店無限期停業 300多名正式員工可帶薪休假

台中新光三越百貨中港店昨發生氣爆事故，釀4死35傷，中市府勒令無限期停業，直到調查結果出爐與改善完畢。新光三越今表示，目前僅部分安全人員、警衛留守，其他員工全部帶薪休假，而且是公假，不會動到員工本身的休假天數。

新光三越營業本部長曹美虹說，代表公司對中港店的意外表示最大哀痛，接下來的任務是全力善後。今天上午9時許，澳門罹難者的家屬已經來台，新光三越從接機到現在全程陪同；2名不幸罹難的新光三越員工，公司也全力支援、安頓家屬；仍在醫院中的傷患，也都有專人陪同協助。

曹美虹表示，昨天已啟動全店反應，今天開通新光三越台中店意外事件受害人專線「0800-008-011」，每天上午10時到下午6時由專人受理，提供即時諮詢與追蹤服務；新光三越以人為核心，這次事件是非常大的傷痛，但對於該負的責任決不會逃避。

目前中港店暫停營業，新光三越表示，中港店約有300多名正式員工，將依照現場作業需求彈性調配班別，保障員工的權益與薪資。曹美虹進一步說明，除了安全人員與警衛留守，其他暫無法調配的員工都是帶薪休假，而且是採取公假，不會影響員工本身的休假天數。

中港店內的櫃位與廠商也因此停業，曹美虹說，非常感謝所有的廠商與合作夥伴，氣爆案發生後第一時間打氣支持，或詢問是否需要協助；新光三越一定會負起該負的責任，不讓合作夥伴失望。

媒體也詢問與2名罹難員工有關的問題，包含是否曾有收到瓦斯外洩情報、為何擔任監工、施工時是否有關閉瓦斯管線等疑問，曹美虹表示，關於事故現場的一切問題，檢方還在偵辦中，也指示新光三越不要對外說明。

至於為何11樓、12樓的櫃位改裝工程沒有向市府申請，曹美虹回應，這是時間差造成的不夠妥善之處，市府也已給予相當程度的行政處分、裁罰30萬元，新光三越虛心接受、全力配合。