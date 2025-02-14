新光三越爆炸案澳門1家2死5傷 8人親友團赴醫院探視
台中新光三越百貨昨爆炸，造成4死、34傷，澳門鄧姓一家七口路過遭波及，釀2死、5傷，親友團今抵台，先到澄清醫院探望受傷住院的鄧家曾祖母等人。行政院長卓榮泰也赴醫院探視察，並表示鄧家曾祖母心情平穩，雖痛苦但面帶笑容，他表示最大關心。
澳門鄧姓1家四代7口死傷狀況，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，85歲沈姓曾祖母昨晚轉送澄清醫院，左側肋骨骨折，手臂也骨折，目前在觀察中，24歲鄧姓叔叔臉部、手臂骨折，昨送澄清醫院，昨晚開刀，病況穩定。
2歲女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，昨由30歲父（手部擦挫傷）、31歲葉姓母親（腿部擦挫傷）陪同，轉送中國兒醫開刀搶救，術後昏迷指數3，未來7天是關鍵期。
澳門鄧家8人親友團今飛抵台灣，今天下午2時許在陸委會副主委沈有忠的陪同下，到中港澄清醫院探望住院的曾祖母、叔叔，後赴台中殯儀館，最後到中國兒醫探望女童與爸媽。據了解，家屬盼行政程序能簡便，至於二名死者遺體是否火化、還是能以棺木型式運回？尚在討論中。
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